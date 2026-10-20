Złota Piłka: TOP 10 faworytów, Mbappe poza podium

10:31, 20. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.com

Złota Piłka 2026 zostanie przyznana w następny poniedziałek. Według serwisu Goal.com faworytem numer jeden pozostaje Harry Kane. Co ciekawe, poza podium znalazł się Kylian Mbappe.

Kylian Mbappe
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fot. CORDON PRESS Na zdjęciu: Kylian Mbappe

TOP 10 Złotej Piłki – Mbappe poza podium w przewidywaniach

Złota Piłka za 2026 rok zostanie przyznana już w poniedziałek (26 października). Uroczysta ceremonia odbędzie się w Londynie, co ma związek z 70. edycją najbardziej prestiżowej gali w piłce nożnej. Wśród faworytów wymienia się kilku zawodników. Do tej pory media sugerowały, że największe szanse mają: Harry Kane, Lamine Yamal i Kylian Mbappe. W przypadku każdego z nich mowa o pierwszej takiej nagrodzie w karierze.

Według serwisu Goal.com na ten moment w przewidywaniach Kylian Mbappe jest jednak poza podium. Przed gwiazdą Realu Madryt znalazło się aż czterech zawodników. Francuz został sklasyfikowany na 5. miejscu m.in. za Michaelem Olise czy Leo Messim, którego umieszczono na 3. miejscu.

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Podium obok Messiego uzupełnili Lamine Yamal i Harry Kane. To właśnie napastnik Bayernu Monachium na niespełna tydzień przed oficjalną ceremonią wręczenia nagród wydaje się największym faworytem. W TOP 10 Złotej Piłki umieścili również Erlinga Haalanda, Rodriego czy Pau Cubarsiego.

Ranking TOP 10 Złotej Piłki wg. serwisu Goal.com:

  1. Harry Kane
  2. Lamine Yamal
  3. Leo Messi
  4. Michael Olise
  5. Kylian Mbappe
  6. Rodri
  7. Khvicha Kvaratskhelia
  8. Ousmane Dembele
  9. Erling Haaland
  10. Pau Cubarsi

W poprzednim roku Złota Piłka trafiła do Ousmane Dembele z Paris Saint-Germain. W 2024 roku wygrał Rodri, który obecnie gra w FC Barcelonie.

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