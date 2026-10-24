Mbappe i Vinicius muszą uważać? Real wierzy w Bellinghama

Real Madryt wierzy, że Jude Bellingham może sięgnąć po Złotą Piłkę. Jak podaje "The Athletic", w klubie panuje przekonanie, że Anglik ma potencjał, aby wygrać tę nagrodę.

fot. Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham

Jude Bellingham ma sięgnąć po wielką nagrodę

Real Madryt nie zamierza ograniczać swoich ambicji do sukcesów drużynowych. Władze i sztab szkoleniowy Królewskich mają również jasno określone oczekiwania wobec największych gwiazd zespołu. Według wieści „The Athletic” szczególne uznanie w klubie budzi Jude Bellingham. Zawodnika niektórzy pracownicy widzą w roli przyszłego laureata Złotej Piłki. Anglik pozostaje jednym z filarów drużyny, a jego potencjał sprawia, że w Madrycie wierzą w możliwość kolejnego wielkiego indywidualnego triumfu.

W klubie nie brakuje także wsparcia dla Kyliana Mbappe. Francuz był popierany przez przedstawicieli Realu zarówno publicznie, jak i za kulisami przed poniedziałkową ceremonią w Londynie. Napastnik znajduje się w gronie kandydatów do prestiżowego wyróżnienia, a dodatkowego rozgłosu przed galą dostarcza niedzielne El Clasico. W tym spotkaniu Mbappe zmierzy się z Barceloną, której jednym z największych atutów jest Lamine Yamal. Reprezentant Hiszpanii jest również wymieniany wśród pretendentów do indywidualnych nagród.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Bellingham ma za sobą trudniejszy sezon 2025/26, ale jego występ na mistrzostwach świata w 2026 roku w barwach reprezentacji Anglii miał przypomnieć o skali jego możliwości. W obecnych rozgrywkach pomocnik nadal odgrywa istotną rolę w Realu, notując trzy bramki i cztery asysty we wszystkich rozgrywkach. Ogólnie w Madrycie liczą, że utrzyma wysoką dyspozycję i w kolejnych latach włączy się do walki o najważniejsze indywidualne trofeum.

Szansę na Złotą Piłkę wciąż ma mieć również Vinicius Junior, o ile wróci do swojej najlepszej formy. Przed Jose Mourinho stoi jednak poważne zadanie: znaleźć sposób, aby największe gwiazdy Realu mogły rozwijać się równocześnie, zamiast rywalizować o przestrzeń na boisku. Jeśli Portugalczyk zdoła wydobyć pełnię możliwości z Bellinghama, Mbappe i Viniciusa Juniora, Królewscy mogą zyskać nie tylko mocniejszy zespół, ale też kolejnego kandydata do indywidualnej korony.