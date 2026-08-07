Borussia Dortmund sięga po włoski talent. Transfer coraz bliżej

17:51, 7. sierpnia 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Football Italia

Roberto Scaglione może wkrótce zamienić Genoę na Borussię Dortmund. Jak informuje „La Gazzetta dello Sport”, niemiecki klub jest na końcowym etapie negocjacji w sprawie pozyskania 16-letniego pomocnika.

Niko Kovac
Obserwuj nas w
BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Borussia chce kolejnego młodego Włocha

Borussia Dortmund konsekwentnie inwestuje w młodych włoskich piłkarzy i wszystko wskazuje na to, że wkrótce do zespołu dołączy kolejny talent. Według „La Gazzetta dello Sport” rozmowy z Genoą dotyczące transferu Roberto Scaglione są już na finiszu, a wartość transakcji ma wynieść około miliona euro.

Mimo zaledwie 16 lat Scaglione zdążył już zwrócić na siebie uwagę. Ofensywny pomocnik nie zadebiutował jeszcze w Serie A, ale w sezonie 2024/25 dwukrotnie znalazł się w kadrze meczowej Genoi prowadzonej przez Patricka Vieirę. W maju, podczas spotkania z Atalantą, został najmłodszym piłkarzem w historii klubu powołanym na mecz włoskiej ekstraklasy. Miał wówczas 15 lat.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Młody zawodnik regularnie występuje również w reprezentacjach Włoch różnych kategorii wiekowych. W styczniu podpisał swój pierwszy profesjonalny kontrakt z Genoą, jednak teraz może zrobić kolejny ważny krok w karierze i przenieść się do Bundesligi.

Jeśli transfer zostanie sfinalizowany, Scaglione dołączy w Borussii Dortmund do innych młodych włoskich piłkarzy. W kadrze niemieckiego klubu znajdują się już Filippo Mane, Luca Reggiani oraz Samuele Inacio, a Scaglione może zostać kolejnym talentem rozwijającym się w słynącym z pracy z młodzieżą zespole.