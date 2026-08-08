Joao Palhinha może wrócić do Premier League. Konkretne zainteresowanie

Joao Palhinha może opuścić Bayern Monachium tego lata. Dyrektor sportowy Aston Villi potwierdził, że prowadzone są negocjacje ws. transferu Portugalczyka.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Joao Palhinha

Joao Palhinha na liście życzeń Aston Villi

Aston Villa prowadzi rozmowy z Bayernem Monachium w sprawie transferu Joao Palhinhy. Dyrektor sportowy angielskiego klubu Damian Vidagany potwierdził, że negocjacje dotyczące sprowadzenia portugalskiego pomocnika trwają, choć na ten moment nie osiągnięto jeszcze porozumienia.

Unai Emery chce tego lata wzmocnić środek pola. Potrzeba sprowadzenia nowego pomocnika stała się jeszcze większa po poważnej kontuzji kolana Amadou Onany, która wykluczyła Belga z gry na cały sezon. Aston Villa musi również pogodzić się z odejściem Youriego Tielemansa, który zdecydował się na transfer do Manchesteru United.

W ostatnich tygodniach temat transferu Portugalczyka do Premier League nieco ucichł. Jednak zainteresowanie Aston Villi nie wygasło. W piątek oba zespoły zmierzyły się w spotkaniu towarzyskim, które Bayern wygrał (2:1). Palhinha pojawił się na boisku w drugiej połowie.

– Prowadzimy rozmowy ws. Palhinhy, ale obecnie nie ma porozumienia. Jeśli coś miałoby się wydarzyć, zawsze opierałoby się to na ogromnym szacunku, jakim darzymy Bayern. Jesteśmy zaprzyjaźnionymi klubami – powiedział Vidagany w rozmowie z „Bildem”.

Bayern w poprzednim sezonie wypożyczył 31-letniego pomocnika do Tottenhamu Hotspur. Palhinha w barwach Spurs rozegrał 33 spotkań w Premier League, zdobył pięć bramek i zanotował dwie asysty. W Anglii występował także w Fulham. Jogo kontrakt z bawarskim gigantem obowiązuje do połowy 2028 roku.