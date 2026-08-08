Żukowski z golem na start sezonu. Magdeburg rozbity [WIDEO]

15:35, 8. sierpnia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Mateusz Żukowski, wicekról strzelców 2. Bundesligi, rozpoczął nowy sezon z golem. Niestety, jego drużyna została rozbita w 1. kolejce rozgrywek.

Mateusz Żukowski
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dpa picture alliance/ Alamy Na zdjęciu: Mateusz Żukowski

Żukowski z golem, Magdeburg z porażką

W sezonie 2025/26 Mateusz Żukowski był jedną z gwiazd zaplecza Bundesligi. Polski napastnik zdobył aż 17 bramek i zanotował trzy asysty – lepszym wynikiem mógł pochwalić się tylko Noel Futkeu, a rozrywki z takim samym dorobkiem zakończył Isac Lidberg. Obaj zawodnicy zmienili klubowe barwy, a 24-latek pozostał w Magdeburgu.

Żukowski w 1. kolejce nowego sezonu potwierdził znakomitą dyspozycję i w 49. minucie wpisał się na listę strzelców po dograniu Barisa Atika. Niestety, uczynił to przy wyniku 4:0 dla Eintrachtu Brunszwik. Polak w 62. minucie obejrzał żółtą kartkę, a w 81. minucie zszedł z boiska.

Ostatecznie Magdeburg na otarcie ligowych zmagań przegrał aż 1:6. Bramki dla rywali zdobyli Opuku, Urbich (dwie), Aydin, Di Benedetto i Flick. W następny weekend podopieczni Petrika Sandera zmierzą się z VfL Osnabrück.

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