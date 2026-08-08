Mateusz Żukowski, wicekról strzelców 2. Bundesligi, rozpoczął nowy sezon z golem. Niestety, jego drużyna została rozbita w 1. kolejce rozgrywek.

dpa picture alliance/ Alamy Na zdjęciu: Mateusz Żukowski

Żukowski z golem, Magdeburg z porażką

W sezonie 2025/26 Mateusz Żukowski był jedną z gwiazd zaplecza Bundesligi. Polski napastnik zdobył aż 17 bramek i zanotował trzy asysty – lepszym wynikiem mógł pochwalić się tylko Noel Futkeu, a rozrywki z takim samym dorobkiem zakończył Isac Lidberg. Obaj zawodnicy zmienili klubowe barwy, a 24-latek pozostał w Magdeburgu.

Żukowski w 1. kolejce nowego sezonu potwierdził znakomitą dyspozycję i w 49. minucie wpisał się na listę strzelców po dograniu Barisa Atika. Niestety, uczynił to przy wyniku 4:0 dla Eintrachtu Brunszwik. Polak w 62. minucie obejrzał żółtą kartkę, a w 81. minucie zszedł z boiska.

𝐍𝐎𝐖𝐘 𝐒𝐄𝐙𝐎𝐍, 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐘 𝐎𝐍! 🎯



🇵🇱 Mateusz Żukowski strzela Eintrachtowi Brunszwik! ⚽👏 Tego się nie zapomina 😎 #BundesTAK 🇩🇪 pic.twitter.com/gBIwQj4nrK — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) August 8, 2026

Ostatecznie Magdeburg na otarcie ligowych zmagań przegrał aż 1:6. Bramki dla rywali zdobyli Opuku, Urbich (dwie), Aydin, Di Benedetto i Flick. W następny weekend podopieczni Petrika Sandera zmierzą się z VfL Osnabrück.





