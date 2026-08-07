Bayern Monachium wziął na radar młodą gwiazdę PSG

18:00, 7. sierpnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Ekrem Konur

Bayern Monachium dołączył do wyścigu o sprowadzenie Ibrahima Mbaye. 18-letni senegalski skrzydłowy planuje opuścić PSG - donosi Ekrem Konur.

Vincent Kompany
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dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Ibrahim Mbaye przymierzany do Bayernu Monachium

Bayern Monachium w letnim oknie transferowym pozyskał Ismaela Saibariego oraz Nathaniela Browna. Wiele wskazuje jednak na to, że bawarski gigant nie zakończył jeszcze zakupów. Trener ekipy Die Roten – Vincent Kompany – chciałby bowiem dodać jeszcze więcej jakości w linii ataku, dlatego klub z Allianz Areny rozgląda się za kolejnymi wzmocnieniami.

W związku z tym na radar niemieckiego giganta trafił Ibrahim Mbaye – podaje Ekrem Konur. 18-letni skrzydłowy przykuł uwagę Bayernu Monachium, a szanse na transfer zwiększa fakt, że zawodnik planuje opuścić Paris Saint-Germain.

W walce o jego podpis jest jednak spora konkurencja. Młodym Senegalczykiem interesują się również Borussia Dortmund, Liverpool, Manchester City, Manchester United oraz Chelsea.

Perspektywiczny piłkarz trafił do akademii PSG w lipcu 2018 roku z FC Versailles, a do pierwszej drużyny został włączony siedem lat później. Reprezentant Senegalu w poprzednim sezonie rozegrał 31 spotkań, zdobył trzy bramki i zanotował dwie asysty. Kontrakt 18-latka obowiązuje do połowy 2028 roku, a serwis „Transfermarkt” wycenia go na około 30 milionów euro.

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