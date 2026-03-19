Problem Jakuba Kamińskiego. Będzie gotowy na mecz reprezentacji Polski?!

Jakub Kamiński w ostatnich dniach trenuje indywidulanie z powodu urazu stopy. Według "Bilda" ma jednak być gotowy na najbliższy mecz FC Koln, a więc tym bardziej reprezentacji Polski.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Kamiński z drobnym problemem, ale ma być gotowy

Jakub Kamiński w ostatnich miesiącach przeżywa jeden z najlepszych okresów w swojej dotychczasowej karierze. Nie ma wątpliwości, że wypożyczenie do FC Koln bardzo pomogło Polakowi w odbudowaniu się na poziomie Bundesligi, bowiem już wydawało się, że przyjdzie czas poszukać nowej ligi. Szczególnie dobry okres wychowanek Lecha Poznań miał już jakiś czas temu, ale nadal trzyma równą i stabilną formę, na czym skorzystać ma reprezentacja Polski.

Już pod koniec marca czekają nas bowiem dwa bardzo, ale to bardzo ważne mecze o udział w mistrzostwach świata w 2026 roku. Wszystko wskazuje na to, że rywalizacja z Albanią, a następnie w ewentualnym finale będzie bardzo wyrównana. Dlatego też wszystkie ręce na pokład. Niemiecki „Bild” przekazał jednak nieco niepokojące informacje, bowiem Jakub Kamiński w ostatnich dniach trenował indywidualne z powodu drobnego urazu stopy.

Niemniej reprezentant Polski ma być gotowy już na najbliższy mecz FC Koln w sobotę. To trochę uspokaja, lecz nie można przecież wykluczyć, że po meczu uraz się odnowi. Jakub Kamiński w tym sezonie rozegrał w sumie 28 spotkań, w których zdobył sześć goli oraz zanotował dwie asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia 23-latka z Rudy Śląskiej na 12 milionów euro.

