Bundesliga opublikowała terminarz na sezon 2026/2027
Bundesliga oficjalnie opublikowała terminarz sezonu 2026/27, a układ spotkań już na starcie zapowiada wiele emocji. Jak poinformowała strona Bundesliga.com, rozgrywki zainauguruje starcie mistrza Niemiec Bayernu Monachium z VfB Stuttgart. Mecz otwarcia odbędzie się 28 sierpnia, a rewanż zaplanowano na początek rundy rewanżowej.
Pierwsza kolejka przyniesie także kilka interesujących starć. Na inaugurację sezonu zaplanowano również batalie z udziałem Borussii Dortmund i HSV oraz RB Lipsk z Borussią M’gladbach.
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1. kolejka Bundesligi:
Bayern Monachium – VfB Stuttgart
Borussia Dortmund – Hamburger SV
RB Lipsk – Borussia Moenchengladbach
SC Freiburg – Werder Brema
FC Augsburg – Schalke 04
FSV Mainz 05 – SC Paderborn
Union Berlin – Eintracht Frankfurt
1. FC Koeln – TSG Hoffenheim
SV Elversberg – Bayer Leverkusen
Kibice już teraz zwracają uwagę na najważniejsze mecze sezonu. Der Klassiker pomiędzy Bayernem Monachium a Borussią Dortmund odbędzie się w 8. oraz 25. kolejce. To właśnie te spotkania mogą mieć ogromny wpływ na układ czołówki tabeli.
Interesująco prezentuje się również kalendarz innych faworytów. Borussia Dortmund zmierzy się z Bayerem Leverkusen w 11. i 28. serii gier, ze Stuttgartem w 4. i 21. kolejce, natomiast z RB Lipsk w 14. oraz 31. rundzie. Bayern z kolei stoczy ligowe boje z Bayerem Leverkusen w 16. i 33. kolejce, a z Lipskiem w 6. oraz 23. serii spotkań.
Poznaliśmy także daty przerwy zimowej. Piłkarze zakończą granie 21 grudnia, a rywalizacja wróci 7 stycznia. Finał sezonu zaplanowano na 22 maja 2027 roku. Wszystko wskazuje na to, że niemiecka ekstraklasa ponownie dostarczy kibicom wielu emocji od pierwszej do ostatniej kolejki.