Bundesliga odkryła karty przed sezonem 2026/27. Kibice poznali już dokładny terminarz rozgrywek, a kalendarz od razu zapowiada kilka hitowych starć i to już w pierwszej serii gier.

fot. Dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu Monachium

Bundesliga opublikowała terminarz na sezon 2026/2027

Bundesliga oficjalnie opublikowała terminarz sezonu 2026/27, a układ spotkań już na starcie zapowiada wiele emocji. Jak poinformowała strona Bundesliga.com, rozgrywki zainauguruje starcie mistrza Niemiec Bayernu Monachium z VfB Stuttgart. Mecz otwarcia odbędzie się 28 sierpnia, a rewanż zaplanowano na początek rundy rewanżowej.

Pierwsza kolejka przyniesie także kilka interesujących starć. Na inaugurację sezonu zaplanowano również batalie z udziałem Borussii Dortmund i HSV oraz RB Lipsk z Borussią M’gladbach.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

1. kolejka Bundesligi:

Bayern Monachium – VfB Stuttgart

Borussia Dortmund – Hamburger SV

RB Lipsk – Borussia Moenchengladbach

SC Freiburg – Werder Brema

FC Augsburg – Schalke 04

FSV Mainz 05 – SC Paderborn

Union Berlin – Eintracht Frankfurt

1. FC Koeln – TSG Hoffenheim

SV Elversberg – Bayer Leverkusen

🆕 Die Spielpläne der Bundesliga und 2. Bundesliga sind jetzt verfügbar 🙌



Hier entlang ➡️ https://t.co/rQXO7qfj2N pic.twitter.com/3QHHiXQ46T — BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) July 2, 2026

Kibice już teraz zwracają uwagę na najważniejsze mecze sezonu. Der Klassiker pomiędzy Bayernem Monachium a Borussią Dortmund odbędzie się w 8. oraz 25. kolejce. To właśnie te spotkania mogą mieć ogromny wpływ na układ czołówki tabeli.

Interesująco prezentuje się również kalendarz innych faworytów. Borussia Dortmund zmierzy się z Bayerem Leverkusen w 11. i 28. serii gier, ze Stuttgartem w 4. i 21. kolejce, natomiast z RB Lipsk w 14. oraz 31. rundzie. Bayern z kolei stoczy ligowe boje z Bayerem Leverkusen w 16. i 33. kolejce, a z Lipskiem w 6. oraz 23. serii spotkań.

Poznaliśmy także daty przerwy zimowej. Piłkarze zakończą granie 21 grudnia, a rywalizacja wróci 7 stycznia. Finał sezonu zaplanowano na 22 maja 2027 roku. Wszystko wskazuje na to, że niemiecka ekstraklasa ponownie dostarczy kibicom wielu emocji od pierwszej do ostatniej kolejki.