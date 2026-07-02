Man United planuje transfer Senegalczyka. Możliwy ruch wewnątrz Premier League

18:16, 2. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  TEAMtalk

Manchester United szuka wzmocnień na skrzydle. Czerwone Diabły interesują się Ismailą Sarrem z Crystal Palace - informuje serwis "TEAMtalk".

Michael Carrick
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PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Ismaila Sarr na celowniku Manchesteru United

Manchester United rozpoczął działania mające na celu sprowadzenie Ismaila Sarra z Crystal Palace. Według informacji przekazanych przez „TEAMtalk”, przedstawiciele Czerwonych Diabłów skontaktowali się już z otoczeniem skrzydłowego, by omówić potencjalny transfer w letnim oknie.

Senegalski zawodnik zaliczył znakomity sezon 2025/2026 w barwach Orłów. 28-latek zdobył 21 bramek i zanotował dwie asysty w 45 występach we wszystkich rozgrywkach. Klub z Old Trafford chce sprawdzić warunki ewentualnego transferu i otwartość zawodnika na zmianę otoczenia.

Crystal Palace nie zamierza łatwo rozstawać się ze swoim kluczowym piłkarzem i według doniesień oczekuje wysokiej kwoty odstępnego. Sytuację komplikuje również fakt, że Sarr ma ważny kontrakt obowiązujący do czerwca 2029 roku.

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Co istotne, zainteresowanie zawodnikiem nie ogranicza się jedynie do Manchesteru United. W grze pozostaje także Juventus Turyn, który rozważa możliwość sprowadzenia Senegalczyka do Serie A już tego lata.

Manchester United miał być zainteresowany transferem reprezentanta Senegalu jeszcze przed mistrzostwami świata 2026. Obecna forma zawodnika na wielkim turnieju ponownie wzmocniła chęć jego pozyskania.

Sarr rozpoczął karierę w FC Metz, następnie grał w Rennes, a później trafił do Watford. Po nieudanym epizodzie w Olympique Marsylia odbudował się w Crystal Palace. Senegalczyk może grać zarówno na skrzydle, jak i w środku ataku.

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