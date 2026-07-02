Real Madryt naciska na transfer Olise! Perez nagle wypalił do prezydenta Bayernu

10:45, 2. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  El Chiringuito TV

Florentino Perez ma obsesję na punkcie gwiazdy Bayernu Monachium. El Chiringuito TV ujawniło fragment rozmowy pomiędzy prezydentem Realu Madryt a Herbertem Hainerem. "Będziesz musiał mi go sprzedać" - powiedział, nawiązując do Michaela Olise.

Florentino Perez
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ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

„Będziesz musiał mi sprzedać Olise” – powiedział Perez do prezydenta Bayernu

Real Madryt nie poprzestanie na czterech transferach. Wicemistrz Hiszpanii ma bardzo ambitne plany na letnie okno transferowe. Florentino Perez chce stworzyć kolejny galaktyczny zespół, a jedną z nowych twarzy w drużynie ma być Michael Olise. Francuz zacząć wątpić w dalszy sens kontynuowania kariery w Bayernie Monachium. Nie wierzy, że będzie w stanie z nimi wygrać Ligę Mistrzów.

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W ostatnich dniach odbyła się ceremonia wręczenia dyplomów na Uniwersytecie Europejskim. Florentino Perez zaprosił na to wydarzenie Herberta Hainera, czyli prezydenta Bayernu Monachium. W pewnym momencie jeden z kibiców Los Blancos zaczął krzyczeć w ich kierunku: Olise, Olise, Olise”. Na jego słowa od razu zareagował hiszpański działacz, zwracając się do siedzącego obok Hainera.

Słyszałeś, co powiedział? Niezła presja, co? Ostatecznie i tak będziesz musiał mi go sprzedać – powiedział Florentino Perez do Herberta Hainera, cytowany przez kanał El Chiringuito TV.

Relacje pomiędzy Perezem a Hainerem są bardzo dobre. Cała sytuacja miała formę żartu, ale prawdą jest, że Real Madryt jest poważnie zainteresowany francuskim piłkarzem. O ile Królewscy są gotowi zapłacić za niego fortunę, tak mało prawdopodobne jest, aby Bayern zgodził się sprzedać Olise. Dziennikarz Josep Pedrerol wyjaśnił, że Madrytczycy nie usiądą do rozmów z piłkarzem, dopóki klub z Monachium nie da im zielonego światła, czyli zgodzi się na ewentualną ofertę, jaką mogliby przedstawić.

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