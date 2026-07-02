Real Madryt naciska na transfer Olise! Perez nagle wypalił do prezydenta Bayernu

Florentino Perez ma obsesję na punkcie gwiazdy Bayernu Monachium. El Chiringuito TV ujawniło fragment rozmowy pomiędzy prezydentem Realu Madryt a Herbertem Hainerem. "Będziesz musiał mi go sprzedać" - powiedział, nawiązując do Michaela Olise.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

„Będziesz musiał mi sprzedać Olise” – powiedział Perez do prezydenta Bayernu

Real Madryt nie poprzestanie na czterech transferach. Wicemistrz Hiszpanii ma bardzo ambitne plany na letnie okno transferowe. Florentino Perez chce stworzyć kolejny galaktyczny zespół, a jedną z nowych twarzy w drużynie ma być Michael Olise. Francuz zacząć wątpić w dalszy sens kontynuowania kariery w Bayernie Monachium. Nie wierzy, że będzie w stanie z nimi wygrać Ligę Mistrzów.

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W ostatnich dniach odbyła się ceremonia wręczenia dyplomów na Uniwersytecie Europejskim. Florentino Perez zaprosił na to wydarzenie Herberta Hainera, czyli prezydenta Bayernu Monachium. W pewnym momencie jeden z kibiców Los Blancos zaczął krzyczeć w ich kierunku: Olise, Olise, Olise”. Na jego słowa od razu zareagował hiszpański działacz, zwracając się do siedzącego obok Hainera.

– Słyszałeś, co powiedział? Niezła presja, co? Ostatecznie i tak będziesz musiał mi go sprzedać – powiedział Florentino Perez do Herberta Hainera, cytowany przez kanał El Chiringuito TV.

Relacje pomiędzy Perezem a Hainerem są bardzo dobre. Cała sytuacja miała formę żartu, ale prawdą jest, że Real Madryt jest poważnie zainteresowany francuskim piłkarzem. O ile Królewscy są gotowi zapłacić za niego fortunę, tak mało prawdopodobne jest, aby Bayern zgodził się sprzedać Olise. Dziennikarz Josep Pedrerol wyjaśnił, że Madrytczycy nie usiądą do rozmów z piłkarzem, dopóki klub z Monachium nie da im zielonego światła, czyli zgodzi się na ewentualną ofertę, jaką mogliby przedstawić.