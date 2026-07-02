Tottenham Hotspur sfinalizował hitowy transfer. Portugalczyk w londyńskim klubie

17:46, 2. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur ogłosił pozyskanie pomocnika Mateusa Fernandesa z West Hamu. Londyńczycy za Portugalczyka zapłacili około 100 milionów euro.

Roberto De Zerbi
Obserwuj nas w
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Mateus Fernandes nowym zawodnikiem Tottenhamu Hotspur

Tottenham Hotspur w ubiegłym sezonie utrzymał się w Premier League dopiero w ostatnim meczu rozgrywek. Roberto De Zerbi zdołał uratować drużynę przed spadkiem, a władze klubu zdecydowały się na szeroko zakrojoną przebudowę składu przed kolejną kampanią.

Już tego lata do zespołu z północnego Londynu trafili Jan Paul van Hecke z Brighton & Hove Albion za 60 milionów euro, Andy Robertson oraz Marcos Senesi. Teraz Tottenham dopiął jeden z najważniejszych transferów tego lata. Do klubu dołączył Mateus Fernandes z West Hamu United. Londyńczycy zapłacili za 21-letniego Portugalczyka aż 100 milionów euro, co stanowi nowy klubowy rekord transferowy.

Kurs 200.00 na gola Hiszpanii w meczu z Austrią. Wystarczy zakład za 2 PLN by zyskać bonus 400 PLN Sprawdź szczegóły oferty STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Dotychczas najwyższym transferem w historii Spurs był Xavi Simons, sprowadzony z RB Lipsk za 65 milionów euro. Transfer Fernandesa wyraźnie pokazuje, że klub znacząco podnosi swoje ambicje i nie zamierza oszczędzać w walce o powrót do czołówki Premier League.

Tottenham pozostaje również bardzo blisko dopięcia kolejnego głośnego ruchu. Na liście życzeń znajduje się Sandro Tonali z Newcastle United, a jego transfer może sięgnąć nawet 100 milionów funtów, co oznaczałoby kolejny rekord klubu w tym samym oknie transferowym.

Fernandes trafił do West Hamu z Southampton w poprzednim roku za 44 mln euro. W minionym sezonie 21-letni pomocnik rozegrał 38 spotkań, w których zdobył cztery bramki i zanotował cztery asysty.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości