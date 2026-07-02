Tottenham Hotspur sfinalizował hitowy transfer. Portugalczyk w londyńskim klubie

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Mateus Fernandes nowym zawodnikiem Tottenhamu Hotspur

Tottenham Hotspur w ubiegłym sezonie utrzymał się w Premier League dopiero w ostatnim meczu rozgrywek. Roberto De Zerbi zdołał uratować drużynę przed spadkiem, a władze klubu zdecydowały się na szeroko zakrojoną przebudowę składu przed kolejną kampanią.

Już tego lata do zespołu z północnego Londynu trafili Jan Paul van Hecke z Brighton & Hove Albion za 60 milionów euro, Andy Robertson oraz Marcos Senesi. Teraz Tottenham dopiął jeden z najważniejszych transferów tego lata. Do klubu dołączył Mateus Fernandes z West Hamu United. Londyńczycy zapłacili za 21-letniego Portugalczyka aż 100 milionów euro, co stanowi nowy klubowy rekord transferowy.

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Dotychczas najwyższym transferem w historii Spurs był Xavi Simons, sprowadzony z RB Lipsk za 65 milionów euro. Transfer Fernandesa wyraźnie pokazuje, że klub znacząco podnosi swoje ambicje i nie zamierza oszczędzać w walce o powrót do czołówki Premier League.

Tottenham pozostaje również bardzo blisko dopięcia kolejnego głośnego ruchu. Na liście życzeń znajduje się Sandro Tonali z Newcastle United, a jego transfer może sięgnąć nawet 100 milionów funtów, co oznaczałoby kolejny rekord klubu w tym samym oknie transferowym.

Signing day with Mateus 🤳✍️ pic.twitter.com/TkmElUEFOM — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 2, 2026

Fernandes trafił do West Hamu z Southampton w poprzednim roku za 44 mln euro. W minionym sezonie 21-letni pomocnik rozegrał 38 spotkań, w których zdobył cztery bramki i zanotował cztery asysty.