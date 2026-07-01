Olise rozważa odejście z Bayernu! Ten klub go przyciąga

Michael Olise wierzy, że osiągnął już wszystko z Bayernem Monachium, ale nie wierzy, że uda mu się wygrać Ligę Mistrzów. Bild informuje, że coraz bardziej myśli o transferze do Realu Madryt.

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

Michael Olise rozważa transfer. Nie wierzy w zdobycie LM z Bayernem

Michael Olise to obecnie jeden z najlepszych piłkarzy na świecie. Od momentu zmiany klubu, gdy odszedł z Crystal Palace do Bayernu Monachium, zaliczył ogromny progres w rozwoju. Potwierdzają to liczby, jakie osiąga w barwach Die Roten. Łącznie w 107 meczach strzelił 42 bramki i zanotował 57 asyst. W tym czasie dwukrotnie zdobył m.in. mistrzostwo Niemiec.

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Nic dziwnego, że uwagę na skrzydłowym skupił Real Madryt. Panuje przekonanie, że Olise to najnowszy priorytet transfery Florentino Pereza. Włodarze klubu z Monachium utrzymują twarde stanowisko, że za nic w świecie nie sprzedadzą swojej gwiazdy.

Może się jednak okazać, że nie będą mieć wyjścia. Według nowych doniesień dziennika Bild coraz większe wątpliwości dot. kontynuowania kariery w Bayernie ma sam piłkarz. Olise uważa, że osiągnął wszystko, co mógł z klubem, ale Ligi Mistrzów nie uda mu się wygrać. W związku z tym ma poważnie rozważać odejście i transfer do innego zespołu. Najbardziej przyciąga go właśnie Real Madryt.

Zawodnik jest zdania, że transfer do Realu pomoże mu się jeszcze bardziej rozwinąć. Dodatkowo z Los Blancos miałby szansę na regularne triumfy w Lidze Mistrzów. Obecnie na pewno nic się nie wydarzy w kontekście transferu, ponieważ Olise przebywa z reprezentacją Francji na mundialu. Jakiekolwiek przełomowe decyzje zostaną podjęte najwcześniej dopiero po zakończeniu Mistrzostw Świata.