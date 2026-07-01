Olise rozważa odejście z Bayernu! Ten klub go przyciąga

16:09, 1. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Bild

Michael Olise wierzy, że osiągnął już wszystko z Bayernem Monachium, ale nie wierzy, że uda mu się wygrać Ligę Mistrzów. Bild informuje, że coraz bardziej myśli o transferze do Realu Madryt.

Michael Olise
Obserwuj nas w
dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

Michael Olise rozważa transfer. Nie wierzy w zdobycie LM z Bayernem

Michael Olise to obecnie jeden z najlepszych piłkarzy na świecie. Od momentu zmiany klubu, gdy odszedł z Crystal Palace do Bayernu Monachium, zaliczył ogromny progres w rozwoju. Potwierdzają to liczby, jakie osiąga w barwach Die Roten. Łącznie w 107 meczach strzelił 42 bramki i zanotował 57 asyst. W tym czasie dwukrotnie zdobył m.in. mistrzostwo Niemiec.

BONUS 400 PLN za poprawne wytypowanie drużyny z golem. Wystarczy zakład za 2 PLN Sprawdź szczegóły oferty STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Nic dziwnego, że uwagę na skrzydłowym skupił Real Madryt. Panuje przekonanie, że Olise to najnowszy priorytet transfery Florentino Pereza. Włodarze klubu z Monachium utrzymują twarde stanowisko, że za nic w świecie nie sprzedadzą swojej gwiazdy.

Może się jednak okazać, że nie będą mieć wyjścia. Według nowych doniesień dziennika Bild coraz większe wątpliwości dot. kontynuowania kariery w Bayernie ma sam piłkarz. Olise uważa, że osiągnął wszystko, co mógł z klubem, ale Ligi Mistrzów nie uda mu się wygrać. W związku z tym ma poważnie rozważać odejście i transfer do innego zespołu. Najbardziej przyciąga go właśnie Real Madryt.

Zawodnik jest zdania, że transfer do Realu pomoże mu się jeszcze bardziej rozwinąć. Dodatkowo z Los Blancos miałby szansę na regularne triumfy w Lidze Mistrzów. Obecnie na pewno nic się nie wydarzy w kontekście transferu, ponieważ Olise przebywa z reprezentacją Francji na mundialu. Jakiekolwiek przełomowe decyzje zostaną podjęte najwcześniej dopiero po zakończeniu Mistrzostw Świata.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości