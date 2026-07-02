Real chce go sprzedać już po roku. Mourinho nie jest przekonany

Real Madryt planuje kolejne ruchy kadrowe przed startem nowego sezonu. Według hiszpańskich mediów na liście zawodników, którzy mogą opuścić Santiago Bernabeu, znalazł się Alvaro Carreras, choć do klubu trafił zaledwie rok temu.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Carreras może zapłacić za nadmiar lewych obrońców

Alvaro Carreras został sprowadzony na wyraźne życzenie Xabiego Alonso i przez większą część poprzedniego sezonu był podstawowym lewym obrońcą Realu Madryt. Sytuacja zmieniła się jednak po letnich transferach. Do drużyny dołączył Marc Cucurella, a w kadrze pozostają również Ferland Mendy i Fran Garcia.

Według informacji Mario Cortegany nowy trener Królewskich Jose Mourinho nie jest w pełni przekonany do profilu Carrerasa. Portugalczyk nie sprzeciwia się pozostaniu zawodnika w klubie, jednak nie widzi dla niego kluczowej roli w swoim zespole. Z tego powodu Real Madryt jest gotowy rozważyć oferty za Hiszpana już po roku od jego transferu.

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Królewscy oczekują za lewego obrońcę od 40 do 50 milionów euro. Najbardziej prawdopodobnym kierunkiem transferu ma być Premier League, gdzie nie powinno zabraknąć zainteresowanych klubów. W klubie uznano, że sprzedaż Carrerasa jest bardziej realna niż rozstanie z Ferlandem Mendym, natomiast Fran Garcia ma pozostać wartościowym zmiennikiem.

Real Madryt intensywnie pracuje nad zmniejszeniem kadry po kosztownych letnich wzmocnieniach. Rozwiązanie kontraktu z Danim Ceballosem oraz odejścia Daniego Carvajala i Davida Alaby poprawiły sytuację finansową klubu, jednak władze nadal liczą na jeszcze jeden duży transfer wychodzący. Dotychczas najczęściej mówiło się o możliwym odejściu Eduardo Camavingi, ale obecnie również Carreras znajduje się w gronie zawodników, których sprzedaż mogłaby przynieść znaczące wpływy.