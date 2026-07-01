Kane wybrał pomiędzy Bayernem a Barceloną. Wszystko jasne

Barcelona nie rezygnuje z poszukiwań nowego napastnika po odejściu Roberta Lewandowskiego. Jak podaje „The Athletic”, jeden z kandydatów jest jednak bardzo blisko podpisania nowego kontraktu.

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane coraz dalej od Barcelony

Priorytetem Barcelony pozostaje pozyskanie Juliana Alvareza, jednak Atletico Madryt nie zamierza rozpoczynać negocjacji. Kataloński klub planuje wrócić do rozmów dopiero po zakończeniu mistrzostw świata. Jednocześnie działacze zdają sobie sprawę, że potrzebują alternatywy na wypadek fiaska całej operacji.

Jednym z nazwisk, które pojawiło się na liście Barcelony, był Harry Kane. Według „The Athletic” Bayern Monachium od kilku miesięcy prowadzi jednak rozmowy z reprezentantem Anglii w sprawie przedłużenia kontraktu. Negocjacje mają przebiegać pomyślnie i są już blisko finału.

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Źródło dodaje, że sam Kane jest zadowolony z pobytu w Monachium i nie rozważa zmiany klubu. Barcelona miała otrzymać jasny sygnał, że doświadczony napastnik nie planuje odejścia. Piłkarz mógł wcześniej skorzystać z klauzuli umożliwiającej rozpoczęcie procedury transferowej, jednak z szacunku do Bayernu nie zdecydował się na taki krok. Jego obecny kontrakt obowiązuje do czerwca 2027 roku.

Barcelona nie zamierza jednak rezygnować z planów wzmocnienia ataku. Nadal liczy na transfer Juliana Alvareza, choć zdaje sobie sprawę, że negocjacje z Atletico będą bardzo trudne. Jeśli ta operacja zakończy się niepowodzeniem, kataloński klub ma już przygotowaną kolejną opcję. Według źródła na radarze Barcelony znajduje się również 20-letni Eli Junior Kroupi z Bournemouth, choć priorytetem pozostaje sprowadzenie bardziej doświadczonego napastnika.