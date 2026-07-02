Tottenham szykuje kolejny głośny transfer. To gwiazda Milanu

Tottenham nie zamierza zwalniać tempa na rynku transferowym. Według brytyjskich mediów Roberto De Zerbi chce sprowadzić jeszcze jednego skrzydłowego, a jednym z głównych kandydatów pozostaje Rafael Leao z Milanu.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Leao znalazł się na liście życzeń Tottenhamu

Tottenham przeprowadził już kilka głośnych transferów i wydał ogromne pieniądze na wzmocnienia. Największą inwestycją ma być sprowadzenie Sandro Tonalego za 116 milionów euro wraz z bonusami. Natomiast do zespołu dołączyli Mateus Fernandes i Jean-Paul van Hecke, a na zasadzie wolnych transferów szeregi Tottenhamu zasilili Andrew Robertson oraz Marcos Senesi.

Według dziennika The Independent Roberto De Zerbi chce jednak pozyskać jeszcze jednego zawodnika na lewe skrzydło. Priorytetowym celem pozostaje Eli Junior Kroupi z Bournemouth, którego wartość szacowana jest na około 93 miliony euro.

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Na krótkiej liście Tottenhamu znajdują się także Rafael Leao z Milanu oraz Savinho z Manchesteru City. Brytyjskie media informują, że przedstawiciele Spurs odbyli już nieformalne rozmowy z Milanem dotyczące ewentualnego transferu portugalskiego skrzydłowego.

Jeśli Tottenham sprowadzi kolejnego zawodnika do podstawowego składu, łączne wydatki klubu podczas letniego okna transferowego mogą zbliżyć się do 400 milionów euro. Tak imponujące inwestycje mają pomóc drużynie uniknąć powtórki z poprzedniego sezonu, kiedy zespół przez długi czas walczył o utrzymanie w Premier League.