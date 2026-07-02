Śląsk Wrocław dopiął kolejny transfer. To już oficjalne

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Ante Simundza

Dominik Szala wypożyczony z Górnika Zabrze do Śląska Wrocław

Śląsk Wrocław w zeszłym sezonie wywalczył awans do PKO BP Ekstraklasy. Po powrocie do najwyższej klasy rozgrywkowej pracuje nad wzmocnieniem kadry. Już tego lata do zespołu Ante Simundzy trafili Malaly Dembele, Karol Niemczycki, Grzegorz Tomasiewicz oraz Eniss Shabani. Jak się okazuje, to nie koniec transferów beniaminka.

Klub z Wrocławia oficjalnie ogłosił pozyskanie Dominika Szali z Górnika Zabrze. 20-letni środkowy obrońca został wypożyczony do końca sezonu 2026/2027, a w umowie zawarto również opcję wykupu.

Defensor ostatnie miesiące spędził na wypożyczeniu w Stali Mielec, gdzie rozegrał 11 spotkań na poziomie Betclic 1. Ligi. Sam zawodnik nie ukrywa zadowolenia z transferu i podkreśla, że zależało mu na powrocie do najwyższej ligi w Polsce. W Ekstraklasie Szala rozegrał łącznie 27 spotkań.

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– Zależało mi na tym, aby ponownie występować w PKO BP Ekstraklasie i tym kierowałem się przy wyborze klubu. Drużyna gra systemem, który mi odpowiada i liczę, że szybko wkomponuję się w zespół. Przed nami ważne wyzwania i liczę, że będę ważną częścią zespołu – stwierdził Szala w rozmowie z klubowymi mediami.

– Wzmocniliśmy bramkę, a także formację ofensywną, a więc przyszedł czas na ruch w defensywie. Dominik to zawodnik, który ma przed sobą dużą przyszłość, a warto podkreślić, że w młodym wieku zebrał już sporo ekstraklasowego doświadczenia. Chcemy, aby Śląsk był jeszcze pewniejszy w defensywie i jesteśmy zadowoleni z doprowadzenia tego ruchu do końca – dodał Rafał Grodzicki, dyrektor sportowy. Piłkarze Śląska rozpoczną ligowe rozgrywki od wyjazdowego meczu z Górnikiem Zabrze (25 lipca, godz. 17:30).