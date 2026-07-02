Como z kolejnym wielkim transferem. To reprezentant Brazylii

Como oficjalnie potwierdziło kolejny transfer przed nowym sezonem. Do beniaminka Serie A dołączył lewy obrońca Kaiki Bruno da Silva, który przeniósł się z Cruzeiro na zasadzie wypożyczenia z obowiązkiem wykupu.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Cesc Fabregas

Kaiki podpisał kontrakt z Como

Transfer był przesądzony już od kilku dni, a teraz został oficjalnie ogłoszony przez włoski klub. Według medialnych doniesień Como zapłaciło 2 miliony euro za wypożyczenie zawodnika, a po zakończeniu sezonu będzie zobowiązane wykupić go za kolejne 12 milionów euro. Łączna wartość operacji ma wynieść 14 milionów euro.

Trener Cesc Fabregas nie ukrywa zadowolenia z pozyskania Brazylijczyka. – Kaiki to nowoczesny boczny obrońca. Jest szybki, dynamiczny i odważnie włącza się do akcji ofensywnych. Potrafi wielokrotnie powtarzać intensywne biegi, dobrze broni i daje drużynie szerokość w ataku. Mimo młodego wieku ma już za sobą ważne mecze w Brazylii i Copa America, a powołanie do reprezentacji pokazuje, jak bardzo się rozwinął. Wierzymy, że ma wszystkie cechy, aby rozwijać się w naszym stylu gry i cieszymy się, że dołącza do Como – powiedział szkoleniowiec.

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23-letni Kaiki jest wychowankiem Cruzeiro i od początku 2022 roku występował w pierwszym zespole. W kwietniu 2026 roku zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Brazylii prowadzonej przez Carlo Ancelottiego. W obecnym sezonie rozegrał 32 mecze we wszystkich rozgrywkach, notując cztery asysty oraz występując między innymi w Copa Libertadores i Copa Sudamericana.

Sam zawodnik również z entuzjazmem wypowiedział się o nowym etapie kariery. – Jestem bardzo szczęśliwy, że tu trafiłem. To fantastyczne miasto i świetny klub. Nie mogę się doczekać początku pracy. Ten projekt od razu mnie przekonał i wierzę, że właśnie tutaj będę mógł w pełni pokazać swoje umiejętności. Kibicom mogę obiecać determinację i ogromne zaangażowanie. Jestem ambitny i zrobię wszystko, aby dać im wiele powodów do radości – zapewnił nowy piłkarz Como.