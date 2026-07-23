Barcelona potwierdziła drugi letni transfer! Już pracował z Flickiem

15:29, 23. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Barcelona

Barcelona poinformowała o drugim letnim transferze. Dołączył do niej Karim Adeyemi, który opuścił Borussię Dortmund. Niemiecki skrzydłowy podpisał pięcioletnią umowę.

Hansi Flick
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SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona ma nową gwiazdę. Transfer już ogłoszony

Barcelona tego lata bardzo szybko dogadała się w sprawie transferu Anthony’ego Gordona. Ten ruch definitywnie skreślił przyszłość Marcusa Rashforda na Camp Nou, który po wypożyczeniu wrócił do Manchesteru United. Blaugrana w dalszym ciągu szukała wzmocnień do ofensywy – choć priorytetowo traktuje transfer następcy Roberta Lewandowskiego, w pierwszej kolejności ściągnęła nowego skrzydłowego. O pozyskaniu Karima Adeyemiego sporo mówiło się w ostatnich tygodniach. Transfer z jego udziałem wreszcie został sfinalizowany.

O pozytywnym rozstrzygnięciu tej sprawy poinformował klub, ogłaszając, że niemiecki skrzydłowy został jego nowym piłkarzem. Adeyemi związał się z Barceloną umową do połowy 2031 roku. Według medialnych doniesień kwota transferu wyniosła około 22 miliony euro podstawy, a kolejne siedem milionów zostało rozpisanych w ramach bonusów.

Adeyemi opuszcza Borussię Dortmund po czterech latach. W minionym sezonie uzbierał we wszystkich rozgrywkach 10 bramek oraz 6 asyst. Skrzydłowy miał już okazję współpracować z Hansim Flickiem, kiedy ten odpowiadał za wyniki reprezentacji Niemiec. Szkoleniowiec na pewno był zwolennikiem jego transferu, a teraz będzie miał go w swojej drużynie.

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