Bundesliga poznała druga drużynę, która wywalczyła bezpośredni awans do krajowej elity. To SV 07 Elversberg. W składzie ekipy debiutującej na najwyższym szczeblu znalazł się Polak.

IMAGO/ PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Poręba (SV Darmstadt 98 - SV 07 Elversberg)

Bundesliga: Polak z awansem do elity

Na początku maja Bundesliga powitała Schalke 04 Gelsenkirchen. Ekipa z Veltins-Arena pożegnała się z krajową elitą po sezonie 2022/23, a w tym roku pod wodzą Mirona Muslicia zapewniła sobie powrót na szczyt. Aż do ostatniej kolejki musieliśmy czekać na to, który zespół dołączy do Die Königsblauen.

Największe szanse na awans miał SV 07 Elversberg. Klub z Waldstadion Kaiserlinde musiał wygrać by zapewnić sobie grę na najwyższym szczeblu. Podopieczni Vincenta Wagnera dopięli swego i rozbili 3:0 Preußen Münster. W ten sposób zapewnili sobie pierwszy w historii sezon w Bundeslidze.

Pełne 90 minut w składzie gospodarzy rozegrał Łukasz Poręba. Polak przebywa na wypożyczeniu z HSV, jednak Elversberg może wykupić środkowego pomocnika. 26-latek nie opuścił ani jednego meczu w tym sezonie. Wychowanek Zagłębia Lubin zdobył bramkę i zanotował trzy asysty.