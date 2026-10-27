Kane dostał Złotą Piłkę i nagle wypalił. Szpilka w Mbappe i Yamala

Harry Kane został wybrany najlepszym piłkarzem na świecie w sezonie 2025/2026. Anglik w poniedziałek odebrał Złotą Piłkę. Niedługo potem wbił szpilkę w Kyliana Mbappe i Lamine Yamala.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Kane nie oszczędził Mbappe i Yamala po Złotej Piłce

Harry Kane doczekał się niesamowitego momentu w karierze. W wieku 33 lat zdobył swoją pierwszą Złotą Piłkę. Anglik był jednym z faworytów do końcowego zwycięstwa, a wyścig po prestiżową nagrodę był jednym z najbardziej zaciętych w ostatnich latach. Jego konkurentami byli Kylian Mbappe oraz Lamine Yamal. Ostatecznie nastolatek z Barcelony zajął 3. miejsce, a gwiazdor Realu Madryt znalazł się na 2. miejscu, nieznacznie przegrywając.

Niedługo po ogłoszeniu werdyktu Harry Kane uaktywnił się w mediach społecznościowych. Na jego profilach pojawił się wpis: „Pracuj ciężko w ciszy. Niech sukces będzie twoim hałasem” – napisał m.in. na Instagramie oraz na platformie X. Była to ewidentna szpilka w Mbappe i Yamala.

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Ostatnie tygodnie przed galą France Football zarówno Mbappe, jak i Yamal prowadzili kampanię medialną ze wsparciem Barcelony i Realu. Miała ona na celu zapewnić im większe szanse na Złotą Piłkę. Zupełnie inaczej podszedł do tego Kane, który pozostawał w cieniu, ograniczając się jedynie do odpowiedzi na pytania dot. nagrody. Jak widać, takie podejście przyniosło mu sukces, o czym nie omieszkał przypomnieć swoim kontrkandydatom.

Przypomnijmy, że Kane w poprzednim sezonie był w zabójczej formie. Łącznie strzelił 61 goli we wszystkich rozgrywkach w 51 meczach.