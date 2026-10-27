Jesus podjął decyzję. Oto przyszłość Ronaldo w reprezentacji

Cristiano Ronaldo ma wrócić do reprezentacji Portugalii podczas listopadowego zgrupowania. O Jogo informuje, że Jorge Jesus powoła go na najbliższe spotkania z Danią oraz Walią.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Ronaldo zostanie powołany do reprezentacji Portugalii

Cristiano Ronaldo podczas wrześniowo-październikowego zgrupowania popadł w konflikt z selekcjonerem reprezentacji Portugalii. W efekcie samowolnie opuścił trwające zgrupowanie. Za swoje zachowanie otrzymał zawieszenie oraz karę finansową. Wspomniane kary, jakie nałożyła na niego krajowa federacja, nie były jednak dotkliwe. Oficjalnie został zawieszony jedynie na trzydzieści dni, a grzywny musiał zapłacić zaledwie 225 euro.

Jednocześnie jego dalsza kariera reprezentacyjna stanęła pod znakiem zapytania. Istniała duża szansa, że Ronaldo nie wystąpi już w narodowych barwach. W całej sprawie nastąpił jednak zwrot akcji. Z informacji O Jogo wynika, że Jorge Jesus podjął decyzję ws. obecności zawodnika w kadrze.

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Selekcjoner reprezentacji Portugalii planuje wysłać powołanie 41-latkowi. Nie oznacza to jednak, że Ronaldo na pewno pojawi się na zgrupowaniu. Od niego samego zależy to, czy przyjmie nominację i przyleci na mecze Ligi Narodów z Danią oraz Walią. Ostateczna lista powołań ukaże się 6 listopada.

Warto dodać, że Ronaldo po Mistrzostwach Świata 2026 nosił się z zamiarem zakończenia kariery w kadrze. Zdecydował się jednak kontynuować, na co wpływ z pewnością miała nominacja Jorge Jesusa na selekcjonera. Finalnie, choć panowie doskonale się znają, popadli w konflikt. Łącznie jeden z najlepszy zawodników w historii zagrał w narodowych barwach w 234 meczach, w których strzelił 146 bramek.