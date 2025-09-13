Jakub Kamiński strzelił kolejnego gola. Skrzydłowy odbudował się w Bundeslidze [WIDEO]

Jakub Kamiński zdobył drugą bramkę w tym sezonie w barwach FC Koln. Trafienie reprezentanta Polski zapewniło drużynie cenny punkt w meczu z Wolfsburgiem (3:3) w 3. kolejce 1. Bundesligi.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kamiński

FC Koln remisuje z Wolfsburgiem dzięki bramce Jakuba Kamińskiego!

Jakub Kamiński w letnim oknie transferowym zamienił VfL Wolfsburg na FC Koln. Podczas trzyletniego pobytu w zespole Zielono-Białych Polak nie mógł w pełni rozwinąć skrzydeł, dlatego postanowił zmienić otoczenie. Nowy klub okazał się trafnym wyborem. Już w starciu z Freiburgiem w drugiej kolejce Kamiński wreszcie przełamał się, strzelając pierwszego gola po 827 dniach oczekiwania.

W sobotę reprezentant Polski zmierzył się na wyjeździe z byłym klubem. W bramce Wolfsburga zagrał Kamil Grabara, który popełnił błąd, skutkujący utratą gola. Choć wydawało się, że VfL odniesie zwycięstwo, to w 104. minucie Jakub Kamiński trafił do siatki, zapewniając FC Koln cenny remis (3:3). W kolejnym spotkaniu Kamiński i spółka zagrają na wyjeździe z RB Lipsk (20 września).

Dzięki temu punktowi piłkarze prowadzeni Lukasa Kwasnioka z dorobkiem siedmiu punktów zajmują obecnie drugie miejsce w tabeli 1. Bundesligi. Kamiński udowodnił, że zmiana klubu była dla niego krokiem w dobrą stronę i pozwala mu odbudować formę na najwyższym poziomie.

Jakub Kamiński ratuje 1. FC Köln! 😍



Reprezentant Polski pokonał Kamila Grabarę i zapewnił swojej drużynie cenny punkt! 🔥 #BundesTak 🇩🇪 pic.twitter.com/mWngPG6Tkt — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 13, 2025

W trakcie wrześniowej przerwy na kadrę były gracz Lecha Poznań wpisał się na listę w spotkaniu eliminacji mistrzostw świata z Finlandią (3:1). W spotkaniu rozgrywanym w Chorzowie 23-latek dołożył także asystę.