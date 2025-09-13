Kamil Grabara popełnił błąd, przez który VfL Wolfsburg stracił bramkę. W 5. minucie meczu z FC Koeln bramkarz niepewnie interweniował, przez co Luka Waldschmidt w prosty sposób zdobył gola.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grabara

Kamil Grabara z błędem, który doprowadził do straty gola

Kamil Grabara po kilku latach nieobecności wrócił do reprezentacji Polski. Bramkarz otrzymał powołanie od Jana Urbana na wrześniowe zgrupowanie. Choć w meczach z Holandią i Finlandią nie pojawił się na boisku, to niewykluczone, że niebawem otrzyma szansę na kolejny występ z orzełkiem na piersi. Jak na razie ma na swoim koncie jedno spotkanie w drużynie narodowej.

W sobotę do gry wrócił VfL Wolfsburg, czyli obecny klub polskiego golkipera. Grabara standardowo znalazł się w wyjściowej jedenastce. Natomiast początek meczu nie ułożył się po jego myśli. Już w 5. minucie był zmuszony do wyciągnięcia piłki z siatki.

Goście przeprowadzili groźny atak lewą stroną boiska, skąd przenieśli futbolówkę w pole karne. Tam jeden z zawodników zespołu z Kolonii oddał strzał na bramkę, ale na posterunku był Kamil Grabara. Na nieszczęście 26-latka piłka wyślizgnęła mu się z rąk, przez co do piłki dopadł Luka Waldschmidt. Napastnik nie miał problemów z tym, aby pokonać reprezentanta Polski.

Aj…. 🫣 Błąd Kamila Grabary 😬



Polski bramkarz zaliczył niefortunną interwencję! 👀 Nie mógł ten mecz lepiej się rozpocząć dla gości. #BundesTAK 🇩🇪 pic.twitter.com/EXtIepkGWf — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 13, 2025

Wolfsburg na całe szczęście nie poniósł porażki, remisując z Koeln (3:3). Warto dodać, że byli o krok od zwycięstwa, ale w doliczonym czasie gry bramkę na wagę remisu zdobył wypożyczony do Kolonii reprezentant Polski – Jakub Kamiński.

Grabara ma w tym sezonie na swoim koncie 3 mecze w Bundeslidze. Do Wolfsburga trafił latem ubiegłego roku z Kopenhagi.