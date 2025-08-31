Kamiński z przełamaniem! Czekał na to 827 dni [WIDEO]

20:22, 31. sierpnia 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Marcin Borzęcki / Eleven Sports / Goal.pl

Jakub Kamiński wpisał się na listę strzelców w spotkaniu FC Koln - SC Freiburg. Dla Polaka to ważny moment, ponieważ czekał na trafienie w Bundeslidze aż 827 dni.

Jakub Kamiński oraz Joel Schmied
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kamiński oraz Joel Schmied

Jakub Kamiński z golem w meczu FC Koln – SC Freiburg

Jakub Kamiński przed sezonem zdecydował się tymczasowo zakończyć współpracę z VfL Wolfsburg. Reprezentant Polski udał się na wypożyczenie. A jego nowym pracodawcą zostało FC Koln. Przeprowadzka 23-latka ma mu pozwolić częściej występować na boiskach Bundesligi. I tak właśnie było w dotychczasowych meczach. Wychowanek Lecha Poznań za każdym razem wybiegał w wyjściowej jedenastce Kozłów.

W niedzielny wieczór FC Koln, z Jakubem Kamińskim w składzie, podejmuje u siebie SC Freiburg. W 35. minucie reprezentant Polski uszczęśliwić miejscowych kibiców. Skrzydłowy wpisał się bowiem na listę strzelców. 23-latek kapitalnym uderzeniem z bliskiej powietrza pokonała bramkarza rywali. Warto podkreślić, że w tej kolejce Bundesligi to drugie trafienie Polaka. W piątek do siatki trafił również Adam Dźwigała

Gol Jakuba Kamińskiego w spotkaniu z Freiburgiem to niezwykle ważna chwila dla naszego zawodnika. Jak wyliczył Marcin Borzęcki, ekspert „Eleven Sports” oraz „Kanału Sportowego”, polski piłkarz czekał na kolejne ligowe trafienie aż 827 dni. Miejmy nadzieję, że ten moment będzie przełomowy 23-latka na niemieckiej ziemi.

Jakub Kamiński dotychczas rozegrał 72 spotkania na boiskach Bundesligi. W tym czasie reprezentant Polski zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców. Wychowanek Lecha Poznań może również pochwalić się ośmioma asystami.

