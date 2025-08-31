Jakub Kamiński wpisał się na listę strzelców w spotkaniu FC Koln - SC Freiburg. Dla Polaka to ważny moment, ponieważ czekał na trafienie w Bundeslidze aż 827 dni.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kamiński oraz Joel Schmied

Jakub Kamiński z golem w meczu FC Koln – SC Freiburg

Jakub Kamiński przed sezonem zdecydował się tymczasowo zakończyć współpracę z VfL Wolfsburg. Reprezentant Polski udał się na wypożyczenie. A jego nowym pracodawcą zostało FC Koln. Przeprowadzka 23-latka ma mu pozwolić częściej występować na boiskach Bundesligi. I tak właśnie było w dotychczasowych meczach. Wychowanek Lecha Poznań za każdym razem wybiegał w wyjściowej jedenastce Kozłów.

W niedzielny wieczór FC Koln, z Jakubem Kamińskim w składzie, podejmuje u siebie SC Freiburg. W 35. minucie reprezentant Polski uszczęśliwić miejscowych kibiców. Skrzydłowy wpisał się bowiem na listę strzelców. 23-latek kapitalnym uderzeniem z bliskiej powietrza pokonała bramkarza rywali. Warto podkreślić, że w tej kolejce Bundesligi to drugie trafienie Polaka. W piątek do siatki trafił również Adam Dźwigała

𝐊𝐎𝐋𝐄𝐉𝐍𝐘 𝐏𝐎𝐋𝐒𝐊𝐈 𝐆𝐎𝐋 𝐖 𝐓𝐄𝐉 𝐊𝐎𝐋𝐄𝐉𝐂𝐄 𝐁𝐔𝐍𝐃𝐄𝐒𝐋𝐈𝐆𝐈! ⚽️😍



🇵🇱 Jakub Kamiński otwiera wynik meczu z Freiburgiem! 🎯 #BundesTAK 🇩🇪 pic.twitter.com/UuY6kYiPvt — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) August 31, 2025

Gol Jakuba Kamińskiego w spotkaniu z Freiburgiem to niezwykle ważna chwila dla naszego zawodnika. Jak wyliczył Marcin Borzęcki, ekspert „Eleven Sports” oraz „Kanału Sportowego”, polski piłkarz czekał na kolejne ligowe trafienie aż 827 dni. Miejmy nadzieję, że ten moment będzie przełomowy 23-latka na niemieckiej ziemi.

Jakub Kamiński dotychczas rozegrał 72 spotkania na boiskach Bundesligi. W tym czasie reprezentant Polski zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców. Wychowanek Lecha Poznań może również pochwalić się ośmioma asystami.