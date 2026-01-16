Tomasz Hajto w swoim stylu skomentował obecną formę Kamila Grabary w Wolfsburgu. Były reprezentant Polski nie tylko skrytykował grę bramkarza, ale też porównał go do golkipera z Ekstraklasy.

PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grabara

Hajto krytycznie o Grabarze w Wolfsburgu

Kamil Grabara rozgrywa drugi sezon w barwach Wolfsburga. Zespól Polaka regularnie zawodzi oczekiwania swoich kibiców. Popularne Wilki mają tylko sześć punktów przewagi nad strefą spadkową. Tydzień temu 27-latek wpuścił aż osiem bramek w meczu z Bayernem. Mało kto miał jednak większe pretensje do reprezentanta Polski. Innego zdania był Tomasz Hajto.

– Nie można zwalać, że drużyna jest słaba, bo to jest nieetyczne. Skoro jest słaba drużyna i wiedział, ze idzie do słabej drużyny, to po co szedł do tego Wolfsburga? – powiedział były zawodnik między innymi Schalke 04, a obecnie ekspert Polsatu Sport.

– Ktoś teraz opisał, że jakby był w lepszej drużynie, to lepiej by wyglądał. Każdy wygląda lepiej w lepszej drużynie, ale lepsza drużyna musi cię chcieć – dodał były reprezentant Polski. Hajto miał konkretne uwagi wobec Grabary.

– Grabara nie gra dobrze i nie gra równo. Uważam, że nie gra dobrze nogami, nie ustawia się dobrze do wybicia, nie rozgrywa dobrze z obrońcami, nie wychodzi tak daleko ze światła bramki, jak inni. On gra taką starszą piłkę w bramce – ocenił Hajto, który zdecydował się na mocne porównanie.

– Solidny bramkarz, ale na dzień dzisiejszy, w tej dyspozycji, dla mnie lepszy jest Abramowicz – dodał ekspert, który zestawił golkipera Wolfsburga z zawodnikiem Jagiellonii Białystok. Sławomir Abramowicz to kluczowy zawodnik u Adriana Siemieńca. W tym sezonie rozegrał 23 mecze, w których zachował 9 czystych kont.

Przeczytaj inne teksty o Polakach za granicą: