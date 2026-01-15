Nicola Zalewski może zmienić klub w trakcie zimowego okna transferowego. Jak informuje „La Repubblica”, Napoli rozpoczęło rozmowy w sprawie sprowadzenia reprezentanta Polski.

PressFocus Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Conte chce Zalewskiego, trwają rozmowy

Nicola Zalewski od bieżącego sezonu reprezentuje barwy Atalanty Bergamo. Wcześniej reprezentant Polski grał w Interze Mediolan i Romie, której jest wychowankiem. Niewykluczone, że wkrótce 23-latek będzie bohaterem transferu do kolejnego giganta Serie A.

Jak informuje „La Repubblica”, rozmowy w sprawie pozyskania Zalewskiego rozpoczęło Napoli. Polskiego piłkarza w swoich szeregach widzi Antonio Conte, który walczy ze swoją drużyną o mistrzostwo Włoch. Doświadczony szkoleniowiec widzi reprezentanta Polski na pozycji skrzydłowego.

Zdaniem wspomnianego źródła trwają już rozmowy między Napoli a Atalantą. Strony pracują nad ustaleniem warunków umowy. Klub z Bergamo zapłacił latem Interowi za Zalewskiego 17 milionów euro (według portalu Transfermarkt). W bieżącym sezonie 23-letni Polak rozegrał 19 meczów, w których zdobył jedną bramkę oraz zaliczył trzy asysty.

