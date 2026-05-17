Mourinho szykuje rewolucję w Realu. To chce zmienić

Real Madryt coraz poważniej przygotowuje się na przyjście Jose Mourinho. Według Defensa Central Portugalczyk odbył już rozmowy z władzami klubu i wskazał największy problem drużyny.

Mourinho chce zatrzymać kryzys w Realu

Jose Mourinho ma być coraz bliżej powrotu do Realu Madryt i już rozpoczął analizowanie sytuacji w klubie. Portugalski szkoleniowiec podczas rozmów z działaczami miał jasno wskazać, że największym problemem zespołu są nieustanne kontuzje. W ostatnich dwóch sezonach drużynę regularnie paraliżowały urazy mięśniowe oraz poważne problemy zdrowotne kluczowych piłkarzy.

Portugalczyk uważa, że problem jest znacznie głębszy i dotyczy całego systemu przygotowania fizycznego drużyny. Mourinho chce wprowadzić bardziej uporządkowany okres przygotowawczy i ograniczyć letnie tournée. Plan zakłada także częstsze rotacje w trakcie sezonu oraz dodatkowe okresy odpoczynku dla najważniejszych zawodników. Mourinho jest gotowy sadzać gwiazdy na ławce nawet podczas mniej istotnych spotkań ligowych.

Zmiany mogą dotknąć również obecnego sztabu odpowiedzialnego za przygotowanie fizyczne. Hiszpańskie media zwracają uwagę, że nowe pomysły Mourinho mogą wpłynąć na przyszłość Antonio Pintusa. Na razie nie wiadomo jednak, czy dojdzie do większych zmian personalnych po zakończeniu sezonu.

Portugalczyk chce także uporządkować sytuację w szatni Realu Madryt. Według Defensa Central Mourinho zamierza wymagać pełnego zaangażowania od każdego zawodnika bez względu na jego pozycję w klubie. Władze Realu wierzą, że trener potrafi ponownie zjednoczyć podzieloną drużynę i odbudować autorytet w szatni. Sam Mourinho ma być bardzo zmotywowany do pracy z obecnym składem i uważa, że jest w stanie wydobyć z niego pełny potencjał.