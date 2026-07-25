Real Madryt nie zwalnia tempa na rynku transferowym, ale jeśli chce sprowadzić Yana Diomandego, będzie musiał przygotować rekordową ofertę. RB Lipsk nie zamierza schodzić z ceny.

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

To będzie test dla Florentino Pereza. Taka kwota robi wrażenie

Real Madryt wciąż intensywnie pracuje nad pozyskaniem Yana Diomandego, czyli jednego z najbardziej rozchwytywanych skrzydłowych młodego pokolenia. Jak informuje Ben Jacobs na X, hiszpański gigant wykonał już pierwszy poważny ruch, proponując 90 milionów euro plus 10 milionów w formie bonusów klubowi z Lipska. Niemiecki klub nie zamierzał jednak nawet rozpoczynać negocjacji na takich warunkach.

Według nowych wieści działacze ekipy z Bundesligi pozostają nieugięci i oczekują wyłącznie stałej kwoty wynoszącej 130 milionów euro. W klubie panuje przekonanie, że Real dysponuje odpowiednimi środkami, a dodatkowym argumentem ma być wcześniejsza deklaracja prezydenta klubu Florentino Pereza dotycząca przeprowadzenia wielkiego transferu jeszcze tego lata.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Sytuacja staje się coraz bardziej interesująca, ponieważ w walce o reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej uczestniczy także Paris Saint-Germain. Francuski klub miał już osiągnąć ustne porozumienie z piłkarzem w sprawie warunków indywidualnego kontraktu. Niemniej ofensywa transferowa Los Blancos może całkowicie odmienić przebieg negocjacji.

🚨 Real Madrid's proposal for Yan Diomande was €90m+€10m and has already been rejected. Real still in talks.



Leipzig want around €130m (likely fixed), and have already pointed to the fact Florentino Perez campaigned promising a €150m signing.



The bid is not identical to… pic.twitter.com/5r87Rl7rQp — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 24, 2026

Jeśli informacje przekazane przez znanego dziennikarza się potwierdzą, najbliższe dni mogą okazać się kluczowe dla przyszłości Diomandego. Królewscy będą musieli odpowiedzieć sobie na pytanie, czy skrzydłowy jest wart wydania aż 130 milionów euro.