Pietuszewski był łączony z gigantem. „Porto nie otrzymało kontaktu”

Oskar Pietuszewski miał odbyć rozmowy z władzami BVB ws. transferu. Okazuje się jednak, że nic z tego. Według "O Jogo", niemiecki klub nie kontaktował się z FC Porto z prośbą o informacje na temat Polaka.

Atlantico Presse Lda / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski nie trafi do BVB, przynajmniej na ten moment

Oskar Pietuszewski przygotowuje się już do swojego pierwszego pełnego sezonu w barwach FC Porto. Przed graczem reprezentacji Polski jednak spore wyzwanie, gdyż zagra także w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Z pewnością będzie to dla niego kolejny krok w rozwoju swojej kariery. Niemniej w ostatnim czasie pojawiły się informacje łączące skrzydłowego z dołączeniem do innego klubu. Przede wszystkim media informowały o zainteresowaniu, a nawet wstępnych rozmowach, z Borussią Dortmund.

Okazuje się jednak, że nie ma tematu odejścia Oskara Pietuszewskiego do BVB. Według informacji, które przekazał portugalski serwis „O Jogo”, FC Porto do tej pory nie otrzymało oferty, ani nawet żadnego kontaktu i prośby o udzielnie informacji na temat polskiego talentu. Warto jednak pamiętać, że do pozyskania byłego gracza Jagiellonii Białystok wystarczy wpłacenie klauzuli odstępnego w wysokości 60 milionów euro.

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Oskar Pietuszewski w minionym sezonie rozegrał w sumie 49 spotkań, w których zdobył sześć goli oraz zanotował sześć asyst. Łącznie dla zespołu FC Porto ma niespełna 20 gier. Serwis „Transfermarkt” wycenia obecnie 18-letniego reprezentanta Polski na 25 milionów euro.

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