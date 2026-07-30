Bayern Monachium przeprowadził dwa głośne transfery. Max Eberl jasno o planach klubu

Bayern Monachium dokonał tego lata dwóch głośnych transferów. Max Eberl podczas konferencji prasowej podkreślił, że to koniec planów transferowych klubu.

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Dwa wielkie transfery Bayernu. Max Eberl wypowiedział się na temat kolejnych ruchów

Bayern Monachium nie zamierza już przeprowadzać kolejnych transferów tego lata. Taką informację przekazał członek zarządu odpowiedzialny za pion sportowy Max Eberl, który przyznał, że klub bardzo szybko zrealizował swoje najważniejsze cele na rynku i nie planuje dalszych wzmocnień.

Bawarczycy w ostatnich tygodniach byli aktywni na rynku. Mistrz Niemiec zdecydował się na sprowadzenie dwóch zawodników, którzy mają wzmocnić rywalizację w zespole prowadzonym przez Vincenta Kompany’ego. Do stolicy Bawarii trafili Ismael Saibari z PSV Eindhoven oraz Nathaniel Brown z Eintrachtu Frankfurt.

Za marokańskiego pomocnika Bayern zapłacił 50 milionów euro. Transfer reprezentanta Niemiec również kosztował klub z Allianz Arena 50 mln euro. Władze uznały, że właśnie ruchy były wystarczające, by odpowiednio przygotować kadrę do walki na kilku frontach.

– Bardzo szybko sfinalizowaliśmy transfery Browna i Saibariego. Myślałem, że to jasne, że koniec z transferami. Uśmiechnąłem się na myśl o nazwiskach łączonych z nami. W tych plotkach nie ma ani grama prawdy – powiedział Eberl.

Bawarczycy pierwszy oficjalny mecz w sezonie 2026/2027 zagrają przeciwko Borussii Dortmund o Superpuchar Niemiec (22 sierpnia, godzina 20:30. Natomiast w 1. kolejce Bundesligi mistrzowie Niemiec podejmą VfB Stuttgart, a spotkanie zaplanowano na 28 sierpnia.