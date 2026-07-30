Bayern Monachium interesuje się gwiazdą Arsenalu

18:50, 30. lipca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Ekrem Konur

Gabriel Martinelli może opuścić Arsenal w letnim okienku transferowym. Jak podaje Ekrem Konur, zainteresowanie skrzydłowym wykazuje m.in. Bayern Monachium.

Vincent Kompany
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dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Gabriel Martinelli pod lupą Bayernu Monachium

Gabriel Martinelli może opuścić Arsenal podczas trwającego letniego okienka transferowego. Londyński gigant nie wyklucza sprzedaży 25-letniego skrzydłowego, ponieważ jego kontrakt obowiązuje tylko do 30 czerwca 2027 roku. Jeśli strony nie osiągną porozumienia w sprawie nowej umowy, to Kanonierzy mogą zdecydować się na rozstanie z atakującym, aby w przyszłości uniknąć ryzyka utraty zawodnika bez kwoty odstępnego.

Jak informuje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, Martinelli wzbudza zainteresowanie czołowych europejskich klubów. Zdaniem dziennikarza jednym z nich jest Bayern Monachium, który poszukuje wzmocnień w ofensywie przed nowym sezonem. Brazylijczyk uchodzi za atrakcyjną i stosunkowo przystępną finansowo opcję. Jego sytuację monitorują również Manchester United, Newcastle United, AS Roma oraz Juventus.

27-krotny reprezentant Canarinhos występuje w Arsenalu od lipca 2019 roku, gdy przeniósł się na Emirates Stadium z Ituano FC za ponad siedem milionów euro. W poprzedniej kampanii rozegrał 53 spotkania, zdobył 11 bramek i zanotował siedem asyst. W swoim dorobku ma mistrzostwo Premier League, Puchar Anglii, Tarczę Wspólnoty oraz złoty medal olimpijski. Według portalu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi około 45 milionów euro.

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