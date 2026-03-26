Bayern Monachium ma kolejne kłopoty kadrowe. Jonas Urbig doznał kontuzji podczas zgrupowania reprezentacji Niemiec. Golkiper mistrzów Bundesligi ma problemy z torebką stawową w prawym kolanie - donosi "Sky Sport".

Jonas Urbig kontuzjowany!

Bayern Monachium pewnym krokiem zmierza po kolejny tytuł mistrza Niemiec. Podopieczni Vincenta Kompany’ego w zasadzie przyklepali już sobie trofeum, więc ich uwaga może być bardziej skupiona na Lidze Mistrzów. W ćwierćfinale europejskich rozgrywek Bawarczyków będzie czekało trudne wyzwanie, ponieważ zmierzą się w dwumeczu z Realem Madryt.

Tymczasem Bayern Monachium otrzymał złe wiadomości. Serwis „Sky Sport” poinformował, że w obozie mistrzów Bundesligi pojawiły się kolejne problemy zdrowotne. Jonas Urbig nabawił się bowiem kontuzji podczas zgrupowania reprezentacji Niemiec. Golkiper Bawarczyków nie zagra w meczach towarzyskich przeciwko Szwajcarii oraz Ghanie.

Na ten moment wiemy jedynie, że Jonas Urbig ma problemy z torebką stawową w prawym kolanie. Golkiper wróci do Bayernu Monachium, aby przejść szczegółowe badania. Nie wiemy, ile może potrwać pauza bramkarza. A wiemy, że na tej pozycji mają obecnie spore problemy mistrzowie Bundesligi.

Jonas Urbig w trwającej kampanii rozegrał 14 spotkań między słupkami Bayernu Monachium. Niemiec zdołał pięciokrotnie zakończyć mecz bez straconego gola.