20:58, 26. marca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz

Bayern Monachium ma kolejne kłopoty kadrowe. Jonas Urbig doznał kontuzji podczas zgrupowania reprezentacji Niemiec. Golkiper mistrzów Bundesligi ma problemy z torebką stawową w prawym kolanie - donosi "Sky Sport".

Jonas Urbig kontuzjowany!

Bayern Monachium pewnym krokiem zmierza po kolejny tytuł mistrza Niemiec. Podopieczni Vincenta Kompany’ego w zasadzie przyklepali już sobie trofeum, więc ich uwaga może być bardziej skupiona na Lidze Mistrzów. W ćwierćfinale europejskich rozgrywek Bawarczyków będzie czekało trudne wyzwanie, ponieważ zmierzą się w dwumeczu z Realem Madryt.

Tymczasem Bayern Monachium otrzymał złe wiadomości. Serwis „Sky Sport” poinformował, że w obozie mistrzów Bundesligi pojawiły się kolejne problemy zdrowotne. Jonas Urbig nabawił się bowiem kontuzji podczas zgrupowania reprezentacji Niemiec. Golkiper Bawarczyków nie zagra w meczach towarzyskich przeciwko Szwajcarii oraz Ghanie.

Na ten moment wiemy jedynie, że Jonas Urbig ma problemy z torebką stawową w prawym kolanie. Golkiper wróci do Bayernu Monachium, aby przejść szczegółowe badania. Nie wiemy, ile może potrwać pauza bramkarza. A wiemy, że na tej pozycji mają obecnie spore problemy mistrzowie Bundesligi.

Jonas Urbig w trwającej kampanii rozegrał 14 spotkań między słupkami Bayernu Monachium. Niemiec zdołał pięciokrotnie zakończyć mecz bez straconego gola.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości