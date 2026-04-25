Bayern Monachium dał czadu! Spektakularne zwycięstwo w Mainz
W sobotnie popołudnie Bayern Monachium rozgrywał swój kolejny mecz ligowy. Świeżo upieczony mistrz Bundesligi mierzył się na wyjeździe z FSV Mainz w ramach 31. kolejki. Podopieczni Vincenta Kompany’ego w zeszłym tygodniu zapewnili sobie triumf w rozgrywkach, więc mogli do tego meczu podejść rozluźnieni. Bawarczycy postanowili dokonać na ten mecz kilku zmian w składzie.
Rywalizacja MEWA Arena wyśmienicie rozpoczęła się dla gospodarzy. FSV Mainz już w 15. minucie objęło prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Dominik Kohr.
Miejscowy zespół był znakomicie dysponowany w pierwszych 45. minutach i na przerwę schodził z wynikiem 3:0. Najpierw do siatki trafił Paul Nebel, a później stan rywalizacji podwyższył Sheraldo Becker.
W przerwie Bayern Monachium przeszedł prawdziwą metamorfozę. Goście szybko zabrali się za odrabianie strat i w 53. minucie tlen Die Roten podał Nicolas Jackson. Kolejnym krokiem do powrotu było fantastyczne trafienie Michaela Olise i mieliśmy już kontakt mistrzów Niemiec.
W 81. minucie do wyrównania doprowadził Jamal Musiala. A chwilę później Bayern Monachium był już na prowadzenie, po tym jak do siatki trafił Harry Kane. Bawarczycy dokonali zatem niemożliwe i odnieśli zwycięstwo, mimo że do przerwy przegrywali 0:3.
Bayern Monachium w kolejnym meczu zagra z Paris Saint-Germain w pierwszym półfinałowym spotkaniu Ligi Mistrzów. FSV Mainz natomiast za tydzień zagra na wyjeździe z St. Pauli.
FSV Mainz – Bayern Monachium 3:4
Kohr (15′), Nebel (29′), Becker (45+2′) – Jackson (53′), Olise (73′), Musiala (81′), Kane (83′)