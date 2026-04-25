Bayern dokonał niemożliwego! Od 0:3 do wielkiego zwycięstwa [WIDEO]

17:31, 25. kwietnia 2026
Kacper Karpowicz Źródło: Goal.pl / Eleven Sports

Bayern Monachium zrobił coś wielkiego. Świeżo upieczony mistrz Niemiec przegrywał już 0:3 z FSV Mainz. Ostatecznie zespół Vincenta Kompany'ego odrobił straty i wygrał 4:3.

Obserwuj nas w
dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu

Bayern Monachium dał czadu! Spektakularne zwycięstwo w Mainz

W sobotnie popołudnie Bayern Monachium rozgrywał swój kolejny mecz ligowy. Świeżo upieczony mistrz Bundesligi mierzył się na wyjeździe z FSV Mainz w ramach 31. kolejki. Podopieczni Vincenta Kompany’ego w zeszłym tygodniu zapewnili sobie triumf w rozgrywkach, więc mogli do tego meczu podejść rozluźnieni. Bawarczycy postanowili dokonać na ten mecz kilku zmian w składzie.

Rywalizacja MEWA Arena wyśmienicie rozpoczęła się dla gospodarzy. FSV Mainz już w 15. minucie objęło prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Dominik Kohr.

Miejscowy zespół był znakomicie dysponowany w pierwszych 45. minutach i na przerwę schodził z wynikiem 3:0. Najpierw do siatki trafił Paul Nebel, a później stan rywalizacji podwyższył Sheraldo Becker.

W przerwie Bayern Monachium przeszedł prawdziwą metamorfozę. Goście szybko zabrali się za odrabianie strat i w 53. minucie tlen Die Roten podał Nicolas Jackson. Kolejnym krokiem do powrotu było fantastyczne trafienie Michaela Olise i mieliśmy już kontakt mistrzów Niemiec.

W 81. minucie do wyrównania doprowadził Jamal Musiala. A chwilę później Bayern Monachium był już na prowadzenie, po tym jak do siatki trafił Harry Kane. Bawarczycy dokonali zatem niemożliwe i odnieśli zwycięstwo, mimo że do przerwy przegrywali 0:3.

Bayern Monachium w kolejnym meczu zagra z Paris Saint-Germain w pierwszym półfinałowym spotkaniu Ligi Mistrzów. FSV Mainz natomiast za tydzień zagra na wyjeździe z St. Pauli.

FSV Mainz – Bayern Monachium 3:4

Kohr (15′), Nebel (29′), Becker (45+2′) – Jackson (53′), Olise (73′), Musiala (81′), Kane (83′)

