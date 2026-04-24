Manuel Neuer zdecydował. Bayern Monachium wysłał jasny sygnał

10:11, 24. kwietnia 2026
Paweł Wątorski
Manuel Neuer przedłuży kontrakt z Bayernem Monachium - potwierdza "Abendzeitung”. Nowa umowa niemieckiego bramkarza będzie obowiązywać do czerwca 2027 roku.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Manuel Neuer

Manuel Neuer od blisko 15 lat pozostaje jedną z kluczowych postaci Bayernu Monachium i jednym z symboli klubu. Kontrakt wybitnego reprezentanta Niemiec wygasa wraz z końcem obecnego sezonu. W ostatnich miesiącach wywoływało liczne spekulacje dotyczące jego przyszłości.

W mediach pojawiały się doniesienia, że 40-letni bramkarz może rozważać zakończenie kariery. Jak się jednak okazuje, scenariusz ten najprawdopodobniej nie zostanie zrealizowany. Według informacji „Abendzeitung”, Neuer ma przedłużyć kontrakt z bawarskim gigantem do czerwca 2027 roku.

Sam zawodnik odniósł się do swojej sytuacji w spokojnym tonie. – Niczego w tym momencie nie ogłaszam, ale wygląda to dobrze – sugerując, że porozumienie z klubem jest bliskie finalizacji.

Bieżący sezon nie był dla doświadczonego bramkarza łatwy. Neuer zmagał się z urazami. Mimo problemów zdrowotnych zdążył jednak wrócić do pełnej dyspozycji w kluczowym momencie rozgrywek. Przed ćwierćfinałowym starciem Ligi Mistrzów z Realem Madryt wyleczył uraz łydki i odegrał istotną rolę w awansie do kolejnej rundy.

Łącznie w trwającym sezonie Neuer rozegrał 34 spotkania, w których 11 razy zachował czyste konto. Mimo upływu lat wciąż pozostaje ważnym punktem dla całego zespołu. Wychowanek Schalke 04 Gelsenkirchen ma już na koncie 595 występów w barwach Bayernu.

