Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Unai Emery

Curtis Jones dołączy do Aston Villi?

Aston Villa ma ogromne ambicje. Klub z Birmingham wciąż ma szanse na zakwalifikowanie się do kolejnej edycji Ligi Mistrzów, więc włodarze zaczęli rozglądać się za wzmocnieniami. Jak się okazuje, lista życzeń już skracana. Serwis „Football Insider” zdradza, że znajduje się na niej Curtis Jones, który na co dzień reprezentuje barwy Liverpoolu.

Angielski pomocnik od miesięcy jest łączony z Aston Villą. The Villans bacznie obserwują 25-latka i wychodzi na to, że wyrobili sobie o nim na tyle dobrą opinię, że faktycznie może dojść do transferu. Na dodatek Liverpool przestał wiązać przyszłość ze swoim wychowankiem i jest gotowy rozważyć oferty, które pojawią się na ich stole.

Transfer Curtisa Jonesa nie będzie wiązał się ze specjalnie dużym wydatkiem dla Aston Villi. Kontrakt Anglika z Liverpoolem obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Z uwagi na krótki termin uwagi, kwota potencjalnego transferu nie będzie wysoka. Czas pokaże, czy klub z Birmingham finalnie dopnie latem przyjście wychowanka The Reds.

Curtis Jones w obecnym sezonie rozegrał 44 spotkania w koszulce Liverpoolu. Angielski pomocnik zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył tyle samo asyst.