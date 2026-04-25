Milan szykuje coś dużego. Dwa nazwiska na finiszu rozmów

AC Milan pracuje nad wzmocnieniami przed kolejnym sezonem. Według włoskich mediów osiągnął już porozumienia z dwoma konkretnymi graczami znanymi z europejskich boisk.

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Alexander Sorloth i Leon Gorezka mogą latem wzmocnić Milan

AC Milan według najnowszych informacji jest bardzo blisko przeprowadzenia dwóch znaczących transferów. Jak przekazuje „La Gazzetta dello Sport”, klub z Mediolanu uzgodnił już warunki indywidualne zarówno z Alexandrem Sorlothem, jak i Leonem Goretzką.

Norweski napastnik Atletico Madryt miał wyrazić zgodę na dołączenie do Rossonerich, co otwiera drogę do rozpoczęcia oficjalnych negocjacji pomiędzy klubami. Według sugestii źródła, Milan jest gotów zaproponować za Sorlotha mniej więcej 20 milionów euro plus bonusy. Transfer ten wpisywałby się w strategię wzmocnienia ofensywy przed kolejnymi rozgrywkami.

Równolegle włoski gigant pracuje nad sprowadzeniem Leona Goretzki z Bayernu Monachium. Niemiecki pomocnik również miał zaakceptować warunki proponowane przez Milan. Niemniej zaznaczył, że chce najpierw dokończyć obecny sezon w barwach klubu z Bundesligi.

„Źródło „La Gazzetta dello Sport” podkreśla jednocześnie, że strony uzgodniły trzyletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok. Milan wierzy, że osiągnięte porozumienie pozwoli sfinalizować transfer po zakończeniu sezonu. Chociaż nie wyklucza się, że Goretzka może jeszcze otrzymać inne, bardziej atrakcyjne oferty.

Władze Rossonerich pozostają jednak optymistyczne i traktują obie sprawy jako zaawansowane. Jeśli negocjacje zakończą się powodzeniem, klub z San Siro znacząco wzmocni zarówno linię ataku, jak i środek pola przed kolejną kampanią.