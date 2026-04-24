Karim Adeyemi może trafić do Londynu. Gigant zaciera ręce

Karim Adeyemi może odejść z Borussii Dortmund w letnim okienku transferowym. Jak poinformował Ekrem Konur na łamach portalu SportsBoom.com, dynamicznego skrzydłowego widziałby u siebie Arsenal, który rozważa złożenie za niego propozycji.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Karim Adeyemi

Arsenal obserwuje sytuację Karima Adeyemiego

Karim Adeyemi nie wyklucza opuszczenia Borussii Dortmund podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego. 24-letni skrzydłowy, którego umowa obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, chce spróbować nowego wyzwania w innej czołowej lidze po kilku udanych sezonach spędzonych na Signal Iduna Park. Najbardziej prawdopodobnym kierunkiem dla dynamicznego atakującego jest zdaniem mediów Premier League.

W przeszłości nazwisko Karima Adeyemiego najczęściej pojawiało się w kontekście zainteresowania ze strony Chelsea oraz Manchesteru United. Wymienione kluby będą jednak musiały zmierzyć się z konkurencją ze strony innej angielskiej potęgi – Arsenalu.

Jak informuje Ekrem Konur na łamach portalu „SportsBoom.com”, Kanonierzy również mają chrapkę na sprowadzenie jedenastokrotnego reprezentanta Niemiec. Co więcej, działacze londyńskiego potentata rozważają złożenie propozycji w najbliższym czasie.

Adeyemi z powodzeniem występuje w ekipy BVB od lipca 2022 roku, kiedy trafił do drużyny z Zagłębia Ruhry za 30 milionów euro z Red Bulla Salzburg. Od tamtej pory rozegrał 144 spotkania, w których zdobył 36 bramek i zanotował 24 asysty. Jego wartość rynkowa wynosi mniej więcej 50-60 milionów euro, co odzwierciedla kwotę potrzebną do jego ściągnięcia.