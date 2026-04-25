Kownacki poznał swoją przyszłość. W tym klubie go nie chcą

Dawid Kownacki po sezonie wróci do Werderu Brema. Pomimo opcji wykupu w wysokości miliona euro, Hertha Berlin nie ma zamiary z niej skorzystać, o czym poinformował "Bild".

Na zdjęciu: Dawid Kownacki

Kownacki latem wróci do Bundesligi

Dawid Kownacki swego czasu uchodził za jednego z najbardziej utalentowanych graczy w naszym kraju. Warto przecież pamiętać, że w młodym wieku pojechał chociażby na mundial w 2018 roku. Wówczas wydawało się, że będzie on przyszłością kadry w ataku. Tak jednak się nie stało, a cała dotychczasowa kariera 29-latka raczej nieco zawiodła wielkie oczekiwania.

W ostatnich latach napastnik bowiem dość regularnie strzela, ale czyni to na boiskach 2. Bundesligi. Gdy tylko przychodzi sportowy awans do pierwszej Bundesligi, to wówczas maszyna się zacina i szybko wszystko wraca do punktu wyjścia. Dlatego też latem został on wypożyczony do Herthy Berlin z Werderu Brema. Teraz okazuje się, że wraz z końcem sezonu wróci do macierzystej ekipy. Według informacji, które przekazał dziennik „Bild”, drużyna ze stolicy zdecydowała, że nie będzie aktywować klauzuli wykupu Polaka w wysokości miliona euro.

Dawid Kownacki w tym sezonie rozegrał w sumie 23 mecze, w których zdobył sześć goli oraz zanotował dwie asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na 1,7 miliona euro. 29-letni napastnik w sumie na poziomie 2. Bundesligi rozegrał w swojej karierze 115 spotkań i zdobył 39 goli oraz zanotował 21 ostatnich podań. Jego umowa z Werderem Brema obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.

Zobacz także: Wisła Kraków rozważa sensacyjną zmianę. Wielki powrót w roli menadżera?!