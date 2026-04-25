FC Barcelona coraz bliżej tytułu. Asysta Lewandowskiego [WIDEO]

18:07, 25. kwietnia 2026
Paweł Wątorski
Źródło:  Goal.pl

FC Barcelona pokonała Getafe (2:0) w 32. kolejce La Liga. Asystę zanotował Robert Lewandowski. Katalończycy mają już 11 przewagi nad Realem Madryt.

Getafe - FC Barcelona
Obserwuj nas w
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Getafe - FC Barcelona

Ważny triumf Katalończyków

FC Barcelona zmierzyła się w sobotnie popołudnie na wyjeździe z Getafe CF w ramach 32. kolejki La Liga. Duma Katalonii przystępowała do spotkania w świetnej formie. Zespół zanotował osiem zwycięstw z rzędu i przed meczem miał aż osiem punktów przewagi nad Realem Madryt.

Walka o mistrzostwo Hiszpanii wkracza w decydującą fazę, a Barcelona konsekwentnie wykorzystuje kolejne potknięcia Królewskich, którzy w ostatnich czterech spotkaniach odnieśli tylko jedno zwycięstwo. Hansi Flick musi jednak mierzyć się również z problemami kadrowymi. Do końca sezonu drużyna będzie musiała radzić sobie bez Lamine’a Yamala, który doznał poważnej kontuzji.

Katalończycy długo bili głową w mur. Goście mieli niewiele klarownych sytuacji, a gospodarze konsekwentnie i momentami bardzo agresywnie wybili ich z rytmu. Dopiero w końcówce pierwszej połowy Duma Katalonii dopięła swego. W 45. minucie do siatki trafił Fermin Lopez po świetnym podaniu od Pedriego.

Po przerwie Barcelona podwyższyła wynik. W 74. minucie kontrę wykończył Marcus Rashford, któremu asystował Robert Lewandowski i trzy punkty pojechały do stolicy Katalonii. Piłkarze Hansiego Flicka umocnili się na fotelu lidera, a w kolejny weekend zmierzą się na wyjeździe z Osasuną Pampeluna.

Getafe – FC Barcelona 0:2 (0:1)

0:1 Fermin Lopez 45′

0:2 Marcus Rashford 74′

POLECAMY TAKŻE

