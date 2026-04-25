Morgan Rogers łączony z gigantami. W grze 100 mln euro

17:28, 25. kwietnia 2026
Paweł Wątorski

Morgan Rogers rewelacyjnie spisuje się w barwach Aston Villi. Ben Jacobs z "talkSPORT" przekazał, że pomocnik znajduje się na radarze Arsenalu, Manchesteru United, Chelsea oraz Paris Saint-Germain.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Morgan Rogers

Giganci planują transfer Morgana Rogersa

Morgan Rogers wyrósł na jednego z liderów Aston Villi, która w obecnym sezonie Premier League walczy o awans do Ligi Mistrzów. 23-letni ofensywny pomocnik w 49 spotkaniach zdobył 12 bramek i dorzucił dziewięć asyst. Anglik trafił do klubu z Birmingham w 2024 roku z Middlesbrough za niespełna 10 milionów euro. Od tego momentu jego kariera wyraźnie przyspieszyła.

Wszystko wskazuje na to, że nadchodzące okno transferowe może być przełomowe w jego karierze. Jak informuje „talkSPORT”, zawodnik jest otwarty na rozważenie transferu, a jego sytuację uważnie śledzą największe kluby. Zawodnik na ten moment zachowuje otwarte podejście do przyszłości.

Według doniesień Bena Jacobsa, wśród najbardziej zdeterminowanych zespołów znajdują się Paris Saint-Germain, Arsenal, Chelsea oraz Manchester United. Aston Villa nie zamierza jednak łatwo rozstawać się ze swoim liderem. Według medialnych doniesień klub oczekuje za Rogersa nawet 100 milionów euro.

13-krotny reprezentant Anglii jest związany z Aston Villą umową obowiązującą aż do czerwca 2031 roku. Najbliższe miesiące będą decydujące dla przyszłości Rogersa. Z jednej strony ma on stabilną pozycję w klubie walczącym o Ligę Mistrzów, z drugiej kuszące oferty od europejskich gigantów.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości