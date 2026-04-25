Morgan Rogers łączony z gigantami. W grze 100 mln euro

Morgan Rogers rewelacyjnie spisuje się w barwach Aston Villi. Ben Jacobs z "talkSPORT" przekazał, że pomocnik znajduje się na radarze Arsenalu, Manchesteru United, Chelsea oraz Paris Saint-Germain.

Giganci planują transfer Morgana Rogersa

Morgan Rogers wyrósł na jednego z liderów Aston Villi, która w obecnym sezonie Premier League walczy o awans do Ligi Mistrzów. 23-letni ofensywny pomocnik w 49 spotkaniach zdobył 12 bramek i dorzucił dziewięć asyst. Anglik trafił do klubu z Birmingham w 2024 roku z Middlesbrough za niespełna 10 milionów euro. Od tego momentu jego kariera wyraźnie przyspieszyła.

Wszystko wskazuje na to, że nadchodzące okno transferowe może być przełomowe w jego karierze. Jak informuje „talkSPORT”, zawodnik jest otwarty na rozważenie transferu, a jego sytuację uważnie śledzą największe kluby. Zawodnik na ten moment zachowuje otwarte podejście do przyszłości.

Według doniesień Bena Jacobsa, wśród najbardziej zdeterminowanych zespołów znajdują się Paris Saint-Germain, Arsenal, Chelsea oraz Manchester United. Aston Villa nie zamierza jednak łatwo rozstawać się ze swoim liderem. Według medialnych doniesień klub oczekuje za Rogersa nawet 100 milionów euro.

13-krotny reprezentant Anglii jest związany z Aston Villą umową obowiązującą aż do czerwca 2031 roku. Najbliższe miesiące będą decydujące dla przyszłości Rogersa. Z jednej strony ma on stabilną pozycję w klubie walczącym o Ligę Mistrzów, z drugiej kuszące oferty od europejskich gigantów.