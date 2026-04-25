Arsenal szykuje ofertę za pomocnika. Transfer prosto z Bundesligi

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Julian Brandt na celowniku Arsenalu

Arsenal zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli Premier League, a dwie porażki z rzędu sprawiły, że został wyprzedzony przez Manchester City, który wyraźnie złapał formę w decydującej fazie sezonu. Ekipa Mikela Artety przygotowuje się także do półfinałowego starcia Ligi Mistrzów, gdzie ich rywalem będzie Atletico Madryt.

Na liście życzeń Kanonierów znajduje się Julian Brandt. Niemiecki pomocnik po zakończeniu sezonu opuści Borussię Dortmund, ponieważ nie planuje przedłużać wygasającego kontraktu. Jak informuje FussballDaten.de, klub z północnego Londynu uważnie monitoruje sytuację 29-latka i rozważa jego pozyskanie w ramach letniego okna transferowego.

Według doniesień, swoje oferty przygotowują również Aston Villa oraz Newcastle United, które chcą wykorzystać fakt, że zawodnik będzie dostępny bez kwoty odstępnego. Zainteresowanie Niemcem wykracza poza Anglię. W grze pozostają także Inter Mediolan, FC Barcelona oraz Atletico Madryt.

Sam Brandt nie zamierza podejmować pochopnych decyzji. W rozmowie ze „Sky Sport” podkreślił, że analizuje różne scenariusze swojej przyszłości i nie wyklucza żadnej opcji. W trwającym sezonie 29-latek rozegrał 37 spotkań, w których zdobył 11 bramek i zanotował trzy asysty. Warto przypomnieć, że przed transferem do Dortmundu Brandt występował w barwach Bayeru Leverkusen w latach 2014–2019. Obecnie jego wartość rynkowa, według portalu Transfermarkt.de, wynosi 20 milionów euro.