Vinicius Junior prowadzi negocjacje kontraktowe z Realem Madryt. Jak się okazuje, rozmowy nie idą po myśli stron. W zasadzie utknęły one w martwym punkcie - informuje "The Athletic".

Rozmowy Viniciusa z Realem Madryt utknęły w martwym punkcie

Od wielu miesięcy Vinicius Junior i Real Madryt prowadzą negocjacje kontraktowe. W ostatnim czasie jednak rozmowy nabrały odpowiedniego tempa. Tymczasem jednak serwis „The Athletic” przekazuje złe informacje z obozu Królewskich. Hiszpański gigant wciąż nie może dojść do porozumienia z Brazylijczykiem. Negocjacje w zasadzie utknęły w martwym punkcie.

Wspomniane źródło zaznacza, że Vinicius Junior oraz Real Madryt nie mogą dojść do porozumienia przez pieniądze. Reprezentant Brazylii oczekuje nowych zarobków, które będą sięgały 30 milionów euro rocznie. Taka kwota przerasta możliwości zespołu z Estadio Santiago Bernabeu. Królewscy zaoferowali swojemu gwiazdorowi 20 milionów euro rocznie i nie mają zamiaru zwiększać propozycji.

Obecna umowa Viniciusa Juniora z Realem Madryt obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Los Blancos zrobią wszystko, aby zatrzymać Brazylijczyka. Ale musi być też przygotowany na możliwe rozstanie. Jeśli Królewscy chcą zarobić na odejściu skrzydłowego, to nadchodzące letnie okienko transferowe jest do tego w zasadzie ostatnią szansą.

Vinicius Junior w trwającej kampanii rozegrał 49 spotkań w koszulce Realu Madryt. Reprezentant Brazylii może się pochwalić świetnymi statystykami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 19 trafień, a także zaliczył 14 asyst.