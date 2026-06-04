Bayer Leverkusen szykuje się do zmiany na stanowisku szkoleniowca. Szósta ekipa poprzedniego sezonu Bundesligi zastąpi Kaspera Hjulmanda trenerem z Barceloną w CV, o czym informuje Matteo Moretto.

Independent Photo Agency/ Alamy Na zdjęciu: Carles Martinez Novell

Bayer z nowym szkoleniowcem. Pracował w Ligue 1

Po sensacyjnym mistrzostwie w 2024 roku Bayer Leverkusen w kolejnych rozgrywkach uplasował się na 2. lokacie. Niestety, następny sezon był zdecydowanie mniej udany – Kasper Hjulmand poprowadził Die Werkself do szóstego miejsca i gry w Lidze Europy. Włodarze klubu z BayArena nie byli zadowoleni z tych wyników i postanowili dokonać zmiany trenera.

Andoni Iraola, który był wymarzonym celem ekipy z Leverkusen, ostatecznie porozumiał się z Liverpoolem. W tej sytuacji Bayer musiał zmienić plany i dokonał niespodziewanego wyboru. Nowym opiekunem Die Schwarzroten zostanie Carles Martínez, co potwierdza Matteo Moretto.

Hiszpan do tej pory jako pierwszy trener pracował wyłącznie w jednym klubie. Przez trzy sezony odpowiadał za wyniki Toulouse FC. Jego dorobek za sterami Les Pitchouns to jedenaste, dziesiąte i dziewiąte miejsce w Ligue 1.

Martinez w swoim CV ma także Granollers (2000-2010), Espanyol (2010-2015), Barcelonę (2015-2019), Al-Rayyan (2019-2020) i reprezentację Kuwejtu (2020-2022). We wszystkich wymienionych miejscach trenował drużyny młodzieżowe.