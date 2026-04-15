Kto poprowadzi Zagłębie? Lista kandydatów już znana

Zagłębie Sosnowiec w tym sezonie niespodziewanie jest zaangażowane w walkę o utrzymanie w Betclic 2. Lidze. Tymczasem niewykluczone, że klub już jutro znajdzie nowego trenera.

Trzech kandydatów na nowego trenera Zagłębia Sosnowiec

Zagłębie Sosnowiec w sezonie 2025/2026 miało rywalizować o awans do Betclic 1. Ligi. Rzeczywistość jest jednak taka, że ekipa z południa Polski musi walczyć o ligowy byt w Betclic 2. Lidze. W związku z tym w klubie dochodzi do wielu zmian.

W ostatnim czasie z klubem z Sosnowca pożegnali się Janusz Dziedzic oraz Tomasz Wichniarek, którzy byli członkami pionu sportowego, odpowiadającego między innymi za politykę transferową Zagłębia. W ich miejsce klub zdecydował się zatrudnić Piotra Polczaka, który został dyrektorem sportowym. Tymczasem serwis DziennikSport.com.pl przekazał wieści o kandydatach na nowego szkoleniowca Zagłębiaków.

Źródło podało, że na dziś rozważani w kontekście zatrudnienia na stanowisko szkoleniowca są Maciej Bartoszek, Szymon Grabowski i Tomasz Łuczywek. Zaskakująca może być trzecia z opcji. Niemniej to postać bardzo dobrze znająca klubowe realia. Łuczywek był w Zagłębiu przez 13,5 roku, a także pracował w wielu sztabach szkoleniowych.

Sosnowiczanie obecnie plasują się na 15. pozycji w tabeli, mając tylko 27 punktów na koncie. Do bezpiecznej Stali Stalowa Wola tracą sześć oczek. Swoje kolejne spotkanie Zagłębie rozegra 24 kwietnia, mierząc się z Podbeskidziem na wyjeździe. Mecz rozpocznie się o godzinie 18:00.