Stal podjęła decyzję. Na ławkę trafia trener od trudnych misji

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Przemysław Cecherz

Ma za sobą awanse i wielkie wyzwania. Teraz czeka go kolejna próba

Przemysław Cecherz został nowym szkoleniowcem Stali Stalowa Wola. Klub poinformował o zmianie na stanowisku pierwszego trenera za pośrednictwem swoich oficjalnych kanałów komunikacji. Dla Zielono-czarnych oznacza to rozpoczęcie współpracy z trenerem, który od ponad dwóch dekad pracuje na szczeblu centralnym polskiej piłki.

„Nowym szkoleniowcem Zielono-czarnych został Przemysław Cecherz. To szkoleniowiec z ponad 20-letnim stażem pracy na szczeblu centralnym” – poinformowały media klubowe Stali Stalowa Wola.

Nazwisko Cecherza jest dobrze znane kibicom śledzącym rozgrywki ligowe w Polsce. W trakcie swojej kariery prowadził między innymi Raków Częstochowa, Widzew Łódź oraz GKS Tychy. Pracował również w wielu innych klubach, zdobywając opinię szkoleniowca potrafiącego budować zespoły walczące o ambitne cele.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Szczególnie istotnym elementem jego dorobku są wywalczone awanse. Trener z powodzeniem prowadził Hetmana Zamość, a w ostatnich latach także Wieczystą Kraków, z którą był związany w poprzednim sezonie.

Przed Cecherzem stoi teraz zadanie odbudowy i rozwoju zespołu ze Stalowej Woli. Kibice liczą, że doświadczenie nowego szkoleniowca oraz jego znajomość realiów polskiego futbolu pozwolą drużynie skutecznie realizować sportowe cele w nadchodzącym sezonie. Oficjalna nominacja kończy spekulacje dotyczące obsady stanowiska trenera i otwiera kolejny etap w historii klubu.