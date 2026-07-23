BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Oficjalnie: Jakub Jeleń opuszcza Górnika Zabrze

Górnik Zabrze kontynuuje porządki kadrowe przed nowym sezonem. Tym razem z klubem pożegnał się Jakub Jeleń. Napastnik nie będzie już reprezentował barw Trójkolorowych i przenosi się do Stali Stalowa Wola. Transfer został sfinalizowany na zasadzie definitywnego wykupu.Dla 21-letniego zawodnika będzie to szansa na regularne występy i odbudowanie swojej pozycji.

Jakub Jeleń w Górniku Zabrze nie mógł liczyć na częstą grę. Był związany jedynie z drugim zespołem Żaboli. Obie strony uznały, że zmiana otoczenia będzie najlepszym rozwiązaniem. Teraz napastnik spróbuje swoich sił na boiskach Betclic 2. Ligi, gdzie pomoże Stali Stalowa Wola osiągać sukcesy. W nowym klubie liczą, że młody piłkarz szybko zaaklimatyzuje się w nowym zespole i wzmocni rywalizację w ataku.

Stal Stalowa Wola od dłuższego czasu rozglądał się za napastnikiem, który zwiększy możliwości ofensywne drużyny przed startem sezonu. Dla Górnika Zabrze natomiast to kolejne odejście podczas letniego okienka transferowego. Rozstanie z 22-latkiem jednak nie pokrzyżuje mocno planów Michalowi Gasparikowi.

Jakub Jeleń w minionym sezonie występował w KKS-ie Kalisz. W barwach tego zespołu rozegrał łącznie 14 spotkań i udało mu się aż pięciokrotnie wpisać na listę strzelców.