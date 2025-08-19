Wisła Kraków w pełnym gazie. Biała Gwiazda zdeklasowała rywala [WIDEO]

22:25, 19. sierpnia 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

Wisła Kraków pokazała moc w meczu szóstej kolejki Betclic 1. Ligi przeciwko Zniczowi Pruszków. Biała Gwiazda rozbiła rywali. Ci musieli kończyć spotkanie z bagażem siedmiu goli.

Znicz Pruszków - Wisła Kraków
Obserwuj nas w
fot. PressFocus Na zdjęciu: Znicz Pruszków - Wisła Kraków

Wisła Kraków znów błyszczała skutecznością. Gol za golem w Pruszkowie

Wisła Kraków po pauzie w trakcie minionego weekendu przystąpiła do starcia ze Zniczem Pruszków głodna kolejnego zwycięstwa. Biała Gwiazda chciała jednocześnie odzyskać fotel lidera na zapleczu PKO BP Ekstraklasy, który straciła po wysokiej wygranej Wieczystej z Polonią Warszawa (6:1). Ciekawe starcie zapowiadało się na obiekcie Żółto-czerwonych.

13-krotni mistrzowie Polski od pierwszych minut prezentowali piłkę nożną efektowną, opartą na wysokim pressingu i długim utrzymaniu przy piłce. Efekt takiej postawy przyszedł już w szóstej minucie. Wynik rywalizacji otworzył Angel Rodado, wykorzystując rzut karny podyktowany za faul bramkarza rywali.

POLECAMY TAKŻE

Jakub Krzyżanowski
Wisła Kraków nie zwalnia tempa. Krzyżanowski zdradził sekret passy zwycięstw
Znicz Pruszków - Wisła Kraków
Wisła Kraków w pełnym gazie. Biała Gwiazda zdeklasowała rywala [WIDEO]
Kibice Wisły Kraków
Wisła Kraków ze wsparciem kibiców w Pruszkowie. Tak zareagowali fani gospodarzy

Wisła nie chciała poprzestać na jednej bramce i szukała kolejnych trafień. Szanse mieli Maciej Kuziemka i Julian Lelieveld, ale w pierwszej połowie ani jednemu, ani drugiemu nie udało się zdobyć bramki. Na listę strzelców wpisał się natomiast Jakub Krzyżanowski. Młodzieżowiec wykorzystał płaskie dośrodkowanie z prawej strony w 22. minucie, zapewniając swojej drużynie większy spokój w dalszej części spotkania.

Jeszcze przed przerwą trafienie na 3:0 zaliczył natomiast Frederico Duarte. Portugalczyk z bliskiej odległości wepchnął piłkę do bramki po niefortunnej interwencji defensywy gospodarzy. Na przerwę Wisła schodziła z trzybramkową przewagą.

Różnica klas

Po zmianie stron krakowianie dorzucili kolejne gole. Już w 49. minucie Rodado podwyższył prowadzenie, umacniając się jednocześnie na pozycji lidera klasyfikacji strzelców Betclic 1. Ligi z siedmioma trafieniami. Trzy minuty później na listę strzelców wpisał się Julius Ertlhaler, który wykorzystał podanie od Krzyżanowskiego.

Przedostatnie słowo należało z kolei w 78. minucie do Jamesa Igbekeme. Nigeryjczyk oddał mocny strzał sprzed pola karnego. Rezultat rywalizacji ustalił natomiast Szymon Kawała w 86. minucie. Wisła odniosła piąte z rzędu zwycięstwo (7:0).

W następnej kolejce Biała Gwiazda przy komplecie widzów zmierzy się na swoim stadionie ze Śląskiem Wrocław. Znicz Pruszków będzie chciał zrehabilitować się po kompletnie nieudanym występie w starciu z Odrą Opole.

Znicz Pruszków – Wisła Kraków 0:7 (0:3)
0:1 Angel Rodado 6′ (k.)
0:2 Jakub Krzyżanowski 22′
0:3 Frederico Duarte 45+3′
0:4 Angel Rodado 49′
0:5 Julius Ertlhaler 52′
0:6 James Igbekeme 78′
0:7 Szymon Kawała 86′

Który z kolejnych meczów Wisły będzie najtrudniejszy?

  • Śląsk Wrocław
  • Ktoś z czołówki tabeli w przyszłości
  • Każdy mecz jest równie trudny
  • Śląsk Wrocław 14%
  • Ktoś z czołówki tabeli w przyszłości 14%
  • Każdy mecz jest równie trudny 71%

7+ Votes