Wieczysta pokazała klasę. Polonia rozbita na swoim obiekcie [WIDEO]

19:59, 19. sierpnia 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

Wieczysta pewnie wygrała z Polonią Warszawa (6:1) w spotkaniu szóstej kolejki Betclic 1. Ligi. Ekipa z Krakowa nie przestaje pozytywnie zaskakiwać na zapleczu PKO BP Ekstraklasy.

Polonia Warszawa - Wieczysta
Obserwuj nas w
fot. PressFocus Na zdjęciu: Polonia Warszawa - Wieczysta

Gol za golem! Wieczysta nie zwalnia tempa w Betclic 1. Lidze

Wieczysta przystępowała do potyczki z Polonią Warszawa w roli faworyta, zajmując wyższe miejsce w tabeli Betclic 1. Ligi po pięciu kolejkach. Czarne Koszule liczyły jednak na to, że wykorzystają atut własnego boiska.

W miniony weekend beniaminek rozgrywek pauzował, ponieważ starcie z Wisłą Kraków zostało przełożone. Tym samym krakowska ekipa ostatni mecz rozegrała przeciwko Puszczy Niepołomice, wygrywając jednym golem (1:0). Polonia miała za sobą bezbramkowy remis z Ruchem Chorzów.

POLECAMY TAKŻE

Carlitos
Polonia – Wieczysta. Carlitos znów zachwycił. Gol, o którym będzie głośno [WIDEO]
Puchar Polski - losowanie 1. rundy
Poznaliśmy pary 1. rundy Pucharu Polski
Piłkarze Wieczystej Kraków
Wieczysta liczy na transferową bombę! Chce Polaka z ligi tureckiej

W pierwszej połowie wtorkowej rywalizacji goście objęli prowadzenie w 33. minucie. Po faulu Bartłomieja Poczobuta do rzutu wolnego podszedł Carlitos. Hiszpan popisał się precyzyjnym uderzeniem nad murem i Mateusz Kuchta skapitulował po raz pierwszy. Wieczysta prowadziła 1:0.

Jeszcze przed przerwą krakowianie podwyższyli wynik. Rafa Lopes wykorzystał dośrodkowanie z bocznego sektora boiska i celnym strzałem głową zdobył swojego trzeciego gola w tym sezonie. Na przerwę podopieczni Przemysława Cecherza schodzili z bezpiecznym prowadzeniem 2:0.

Po zmianie stron Wieczysta nie zamierzała zwalniać tempa i konsekwentnie szukała kolejnych trafień. Festiwal strzelecki rozpoczął się w 63. minucie, gdy Kamil Dankowski oddał efektowny strzał z woleja, podwyższając na 3:0. Dwie minuty później Paweł Łysiak wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem rywali, a w 78. minucie ten sam zawodnik dołożył kolejne trafienie mocnym strzałem z lewej nogi.

Gospodarzy stać było tylko na honorowe trafienie Ilkaya Durmusa w końcówce meczu. Na nie jednak odpowiedział jeszcze Lisandro Semedo i finalnie warszawianie musieli pogodzić się z bardzo bolesną przegraną. Żółto-Czarni po wtorkowym zwycięstwie (6:1) mają na swoim koncie 13 punktów – efekt czterech zwycięstw i jednego remisu. Polonia z dorobkiem ośmiu punktów pozostała w dolnej części tabeli. W następnej kolejce stołeczna drużyna zmierzy się na wyjeździe z ŁKS-em, natomiast krakowian czeka spotkanie z Górnikiem Łęczna.

Polonia Warszawa – Wieczysta 1:6 (0:2)
0:1 Carlitos 33′
0:2 Rafael Lopes 45+4′
0:3 Kamil Dankowski 63′
0:4 Paweł Łysiak 65′
0:5 Paweł Łysiak 78′
1:5 Ilkay Durmus 86′
1:6 Lisandro Semedo 89′

Wieczysta utrzyma formę w kolejnych meczach?

  • Tak, są w świetnej dyspozycji
  • Nie, rywale będą trudniejsi
  • Trudno powiedzieć
  • Tak, są w świetnej dyspozycji 100%
  • Nie, rywale będą trudniejsi 0%
  • Trudno powiedzieć 0%

2+ Votes