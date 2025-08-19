Wieczysta pokazała klasę. Polonia rozbita na swoim obiekcie [WIDEO]

Gol za golem! Wieczysta nie zwalnia tempa w Betclic 1. Lidze
Wieczysta przystępowała do potyczki z Polonią Warszawa w roli faworyta, zajmując wyższe miejsce w tabeli Betclic 1. Ligi po pięciu kolejkach. Czarne Koszule liczyły jednak na to, że wykorzystają atut własnego boiska.
W miniony weekend beniaminek rozgrywek pauzował, ponieważ starcie z Wisłą Kraków zostało przełożone. Tym samym krakowska ekipa ostatni mecz rozegrała przeciwko Puszczy Niepołomice, wygrywając jednym golem (1:0). Polonia miała za sobą bezbramkowy remis z Ruchem Chorzów.
W pierwszej połowie wtorkowej rywalizacji goście objęli prowadzenie w 33. minucie. Po faulu Bartłomieja Poczobuta do rzutu wolnego podszedł Carlitos. Hiszpan popisał się precyzyjnym uderzeniem nad murem i Mateusz Kuchta skapitulował po raz pierwszy. Wieczysta prowadziła 1:0.
Jeszcze przed przerwą krakowianie podwyższyli wynik. Rafa Lopes wykorzystał dośrodkowanie z bocznego sektora boiska i celnym strzałem głową zdobył swojego trzeciego gola w tym sezonie. Na przerwę podopieczni Przemysława Cecherza schodzili z bezpiecznym prowadzeniem 2:0.
Po zmianie stron Wieczysta nie zamierzała zwalniać tempa i konsekwentnie szukała kolejnych trafień. Festiwal strzelecki rozpoczął się w 63. minucie, gdy Kamil Dankowski oddał efektowny strzał z woleja, podwyższając na 3:0. Dwie minuty później Paweł Łysiak wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem rywali, a w 78. minucie ten sam zawodnik dołożył kolejne trafienie mocnym strzałem z lewej nogi.
Gospodarzy stać było tylko na honorowe trafienie Ilkaya Durmusa w końcówce meczu. Na nie jednak odpowiedział jeszcze Lisandro Semedo i finalnie warszawianie musieli pogodzić się z bardzo bolesną przegraną. Żółto-Czarni po wtorkowym zwycięstwie (6:1) mają na swoim koncie 13 punktów – efekt czterech zwycięstw i jednego remisu. Polonia z dorobkiem ośmiu punktów pozostała w dolnej części tabeli. W następnej kolejce stołeczna drużyna zmierzy się na wyjeździe z ŁKS-em, natomiast krakowian czeka spotkanie z Górnikiem Łęczna.
Polonia Warszawa – Wieczysta 1:6 (0:2)
0:1 Carlitos 33′
0:2 Rafael Lopes 45+4′
0:3 Kamil Dankowski 63′
0:4 Paweł Łysiak 65′
0:5 Paweł Łysiak 78′
1:5 Ilkay Durmus 86′
1:6 Lisandro Semedo 89′
