Wieczysta pokazała klasę. Polonia rozbita na swoim obiekcie [WIDEO]

Wieczysta pewnie wygrała z Polonią Warszawa (6:1) w spotkaniu szóstej kolejki Betclic 1. Ligi. Ekipa z Krakowa nie przestaje pozytywnie zaskakiwać na zapleczu PKO BP Ekstraklasy.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Polonia Warszawa - Wieczysta

Gol za golem! Wieczysta nie zwalnia tempa w Betclic 1. Lidze

Wieczysta przystępowała do potyczki z Polonią Warszawa w roli faworyta, zajmując wyższe miejsce w tabeli Betclic 1. Ligi po pięciu kolejkach. Czarne Koszule liczyły jednak na to, że wykorzystają atut własnego boiska.

W miniony weekend beniaminek rozgrywek pauzował, ponieważ starcie z Wisłą Kraków zostało przełożone. Tym samym krakowska ekipa ostatni mecz rozegrała przeciwko Puszczy Niepołomice, wygrywając jednym golem (1:0). Polonia miała za sobą bezbramkowy remis z Ruchem Chorzów.

W pierwszej połowie wtorkowej rywalizacji goście objęli prowadzenie w 33. minucie. Po faulu Bartłomieja Poczobuta do rzutu wolnego podszedł Carlitos. Hiszpan popisał się precyzyjnym uderzeniem nad murem i Mateusz Kuchta skapitulował po raz pierwszy. Wieczysta prowadziła 1:0.

Carlitos nad murem 😎 #POLWIE 0:1



👉 Oglądaj wszystkie mecze na @sport_tvppl , w aplikacji mobilnej lub Smart TV ✅ pic.twitter.com/iB7kc6yDvW — Betclic 1 Liga (@_1liga_) August 19, 2025

Jeszcze przed przerwą krakowianie podwyższyli wynik. Rafa Lopes wykorzystał dośrodkowanie z bocznego sektora boiska i celnym strzałem głową zdobył swojego trzeciego gola w tym sezonie. Na przerwę podopieczni Przemysława Cecherza schodzili z bezpiecznym prowadzeniem 2:0.

Po zmianie stron Wieczysta nie zamierzała zwalniać tempa i konsekwentnie szukała kolejnych trafień. Festiwal strzelecki rozpoczął się w 63. minucie, gdy Kamil Dankowski oddał efektowny strzał z woleja, podwyższając na 3:0. Dwie minuty później Paweł Łysiak wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem rywali, a w 78. minucie ten sam zawodnik dołożył kolejne trafienie mocnym strzałem z lewej nogi.

.@wieczysta daje popis w Warszawie 🫡🔥 #POLWIE 0:4



👉 Oglądaj wszystkie mecze na @sport_tvppl , w aplikacji mobilnej lub Smart TV ✅ pic.twitter.com/RwBhSGHWFl — Betclic 1 Liga (@_1liga_) August 19, 2025

Gospodarzy stać było tylko na honorowe trafienie Ilkaya Durmusa w końcówce meczu. Na nie jednak odpowiedział jeszcze Lisandro Semedo i finalnie warszawianie musieli pogodzić się z bardzo bolesną przegraną. Żółto-Czarni po wtorkowym zwycięstwie (6:1) mają na swoim koncie 13 punktów – efekt czterech zwycięstw i jednego remisu. Polonia z dorobkiem ośmiu punktów pozostała w dolnej części tabeli. W następnej kolejce stołeczna drużyna zmierzy się na wyjeździe z ŁKS-em, natomiast krakowian czeka spotkanie z Górnikiem Łęczna.

Polonia Warszawa – Wieczysta 1:6 (0:2)

0:1 Carlitos 33′

0:2 Rafael Lopes 45+4′

0:3 Kamil Dankowski 63′

0:4 Paweł Łysiak 65′

0:5 Paweł Łysiak 78′

1:5 Ilkay Durmus 86′

1:6 Lisandro Semedo 89′