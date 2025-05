Znicz gotowy na Stal. Rzeszowianie powalczą o przełamanie

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Znicza Pruszków

Znicz na fali, Stal w kryzysie. Kto wygra w Pruszkowie?

Znicz Pruszków i Stal Rzeszów to ekipy, dzielące w tabeli Betclic 1. Ligi aż 11 punktów. W każdym razie obie ekipy w tej kampanii walczą już tylko o honor. Chociaż zespół z Pruszkowa może jeszcze poprawić swoją pozycję w ligowej klasyfikacji. Rzeszowianie natomiast najpewniej zakończą sezon na 12. pozycji.

Ekipa z Pruszkowa przystąpi do niedzielnej potyczki, będąc od trzech spotkań bez porażki. W tym czasie Znicz zaliczył dwa zwycięstwa i remis. Z kolei drużyna z Rzeszowa wygrała po raz ostatni dawno temu, bo w marcu. Tym samym już od dziesięciu spotkań Stal jest bez wygranej na zapleczu PKO BP Ekstraklasy.

Trzy bramki padły w pierwszej potyczce między zespołami. Ogólnie w trakcie rywalizacji z udziałem obu drużyn sporo się działo. Zespoły oddały łącznie 25 strzałów, więc to może być zwiastun dobrego meczu także w niedzielę.

Rzeszowianie przed trudnym wyzwaniem

W minionym tygodniu miało miejsce prawdziwe trzęsienie ziemi w ekipie z Pruszkowa. Grzegorz Szoka został odsunięty od prowadzenia zespołu. Jego obowiązki przejął Marcin Przygoda i pod jego wodzą pruszkowianie rozegrali kapitalną partię przeciwko Stali Stalowa Wola, wygrywając różnicą pięciu trafień (5:0).

Znicz w ostatnim czasie jest mocny na swoim obiekcie. W roli gospodarza w pięciu ostatnich spotkania ekipa z Pruszkowa przegrała tylko raz, ulegając Bruk-Betowi Termalice (0:1). W pozostałych czterech spotkaniach zaliczyła dwa zwycięstwa i tyle samo remisów.

Zobacz także: Betclic 1 Liga – tabela, wyniki

Rzeszowianie to z kolei zespół, znajdujący się w dołku od dłuższego czasu. Stal ma na swoim koncie cztery porażki z rzędu, co może dawać do myślenia. Mimo wszystko na dzisiaj nie ma spekulacji związanych ze zmianą szkoleniowca. Wciąż mocno pozycję w klubie wydaje się mieć trener Marek Zub.

W tym roku w roli gościa rzeszowianie wygrali tylko raz, gdy pokonali Wartę Poznań (1:0). Ponadto zaliczyli remis z Miedzią Legnica (3:3). W pozostałych pięciu starciach za każdym razem schodzili z placu gry na tarczy. Ostatniego gola na terenie rywala Stal strzeliła natomiast 6 kwietnia w meczu przeciwko Bruk-Betowi Termalice (1:3).

Mecze drużyny Znicz Pruszków Stal Stalowa Wola 0 Znicz Pruszków 5 Znicz Pruszków 2 GKS Tychy 2 Wisła Płock 2 Znicz Pruszków 3 Znicz Pruszków 0 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1 Pogoń Siedlce 2 Znicz Pruszków 1 Mecze drużyny Stal Rzeszów Stal Rzeszów 1 Polonia Warszawa 2 ŁKS Łódź 5 Stal Rzeszów 0 Ruch Chorzów 3 Stal Rzeszów 0 Odra Opole 3 Stal Rzeszów 0 Stal Rzeszów 2 Stal Stalowa Wola 2

Bezpośrednie mecze między Zniczem Pruszków a Stalą Rzeszów

w ostatniej batalii między oboma ekipami górą była Stal (2:1). Rzeszowianom ogólnie leży Znicz, co potwierdza historia ostatnich spotkań. W siedmiu ostatnich potyczkach między drużynami aż sześć razy wygrywali rzeszowianie i w jednej konfrontacji był remis (1:1). Po raz ostatni zespoły grały ze sobą w Pruszkowie w 2023 roku. Wówczas gracze Stali zwyciężyli jednym trafieniem (2:1).

Bukmacherzy nie mają wątpliwości, kto faworytem

Gospodarze są według bukmacherów faworytem potyczki. Kurs na zwycięstwo Znicza kształtuje się na poziomie 2.06. Remis wyceniono na 3.45. z kolei rozwiązanie na zwycięstwo Stal oszacowani na 3.20.

Wynik Operator Kurs Znicz 2.06 Remis 3.45 Stal 3.20 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 17 maja 2025 12:27 . Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Niedzielnej batalii nie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze starcia Znicz Pruszków - Stal Rzeszów nie znalazła się w ramówce żadnej ze stacji telewizyjnych. Mecz będzie można zobaczyć tylko online na stronie internetowej TVPSport.pl czy w aplikacji TVP Sport. Starcie skomentuje Aleksander Roj.

Rywalizacja będzie także do obejrzenia za darmo na platformie Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy założyć konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać na nim środki w dowolnej kwocie.

