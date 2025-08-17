Wisła zagra z Wieczysta? Królewski mówi jasno

Wisła Kraków 6 września ma zmierzyć się z Wieczystą Kraków w spotkaniu 5. kolejki Betclic 1. Ligi. Czy wspomniany mecz dojdzie do skutku w tym terminie? Jarosław Królewski wypowiedział się na ten temat.

Krzysztof Porębski/ PressFocus Na zdjęciu: Jarosław Królewski (Wisła Kraków)

Wisła i Wieczysta czekają na powołania

Mecz Wieczysta Kraków – Wisła Kraków, zgodnie z pierwotnym terminarzem Betclic 1. Ligi, powinien odbyć się w ten weekend. Jednak spotkanie na prośbę obu ekip zostało przełożone na 6 września i zostanie rozegrane na stadionie im. Henryka Reymana. Czy ten pojedynek faktycznie odbędzie się za trzy tygodnie? Im bliżej tej daty, tym wątpliwości są coraz większe.

Zarówno Wieczysta, jak i Wisła mogą zostać poważnie osłabione, ponieważ wszystko wskazuje na to, że kilku zawodników (Mikułko, Kuziemka, Kutwa, Duda) otrzyma powołania na mecze reprezentacji. Jeżeli taki scenariusz faktycznie wejdzie w życie, Biała Gwiazda zwróci się do władz ligi o kolejną zmianę terminu derbowej potyczki. Jarosław Królewski nie pozostawił złudzeń:

– Mamy w planach mecz z Wieczystą. Natomiast, jeśli zostanie powołanych ~ 2 naszych podstawowych zawodników – wniesiemy o przełożenie meczu. Nasza analiza mówi, że możemy stracić nawet 4 a nawet 5 zawodników patrząc na ich formę. Wówczas mecz nie ma sensu, Wojtek uważa podobnie – przyznał prezes Wisły w „dyskusji” na portalu X.

W tej chwili Wieczysta przygotowuje się do wtorkowej rywalizacji z Polonią Warszawa, natomiast Wisła do starcia ze Zniczem Pruszków.